افزایش مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی در روزهای بارانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه در چندمین روز بارش باران، صبح امروز با کندی ترددها به دلیل حجم بالای بارش مواجه بودیم گفت: مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی با تمام ظرفیت نسبت به جابه جایی و خدمات رسانی به شهروندان اقدام کردند.

وی افزود: بارش باران، طی روزهای اخیر کم نظیر بوده است اما با وجود حجم بالای بارش تعداد نقاط درگیر با آب گرفتگی بسیار کم بوده است و نیروهای خدمات شهری بلافاصله پس از شناسایی نقاط درگیر آب گرفتگی نسبت به رفع مشکل اقدام کرده اند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در روزهای بارانی شاهد کاهش تردد موتورسیکلتها در شهر هستیم و این افراد بیشتر با حمل و نقل عمومی و وسایل نقلیه شخصی سفر می کنند گفت: مترو، اتوبوسرانی امروز روز پر مسافری را داشتند و با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی کردند، همچنین در نقاطی که تجمع مسافران را داشتیم با اعزام اتوبوسهای کمکی تلاش شد تا به شهروندان خدمات رسانی مناسب صورت گیرد .

وی با اشاره به اینکه تاکسیها نیز در ترافیک و کندی حرکتها مانده بودند، افزود: با افزایش ترافیک تاکسیها نیز به کندی حرکت می کنند، با این وجود با اعزام گشتهای بازرسی تلاش شد تا از دربستی کار کردن تاکسیها و تخلفات جلوگیری شود البته تاکسیهای تلفنی مانند همیشه به سرعت مبدا تا مقصدی مسافران خود را جابه جا کردند و در مجموع مشکل حاد و خاصی در جابه جایی مسافران در سطح شهر نداشتیم.

تشکری هاشمی ادامه داد: ناوگان حمل و نقل عمومی در این روزهای بارانی که ممکن است برخی از شهروندان با مشکل در ترددهایشان مواجه شوند، در آماده باش کامل قرار دارند تا با تمام ظرفیت در خدمت مردم باشند.