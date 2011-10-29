سه هزار شغل ایجاد می شود/ قروه قطب صنعتی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی ظهر شنبه در جریان دیدار با فرماندار و جمعی از فعالان اصناف، صنعت و معدن شهرستان قروه اظهار داشت: با آغاز به کار و بهره برداری از معدن طلای داشکسن شهرستان قروه ظرفیت لازم برای ایجاد اشتغال سه هزار نفر فراهم می شود.

وی ادامه داد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده در کنار آغاز بهره برداری از معدن طلای داشکسن قروه کارخانه تولید شمش طلا و صنایع پائین دستی هم در این شهرستان ایجاد می شود تا ارزش افزوده این فلز ارزشمند به خود استان کردستان برگردانده شود و زمینه ایجاد داشتغال بهتر در این شهرستان فراهم شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در ادامه اشاره به سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان افزود: از برکات این سفر طرح توسعه کارخانه ذوب آهن غرب کشور است که در حال حاضر با تولید 70هزار تن شمش در آینده ای نزدیک و با ایجاد خط تولید جدید در این واحد محصولات این واحد صنعتی به بیش از 420 هزار تن افزایش می یابد و این مهم باعت اشتغالزای برای بیش از دو هزار نفر می شود.

شاه غیبی یادآور شد: شهرستان قروه با دارا بودن معادن غنی، اصناف مومن، معتقد و وفادار به نظام و انقلاب این شهرستان را به یکی از شهرستانهای فعال، پویا و با ارزش استان کردستان مبدل ساخته است و هم اکنون شهرستان قروه یکی از قطب های صنعتی در استان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: در زمان اجرای طرح های مختلف در استان کردستان به ویژه قانون هدفمند سازی یارانه ها مسئولان استان هیچ گونه نگرانی و دغدغه خاطری نسبت به شهرستان قروه نداشتند و این می طلید دولت نگاه ویژه ای را یه این شهرستان داشته باشد و این همکاری و همراهی اصناف را ارج نهد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: اصناف شهرستان قروه با کمترین توقع و انتظار از دولت و مجموع نظام بیشترین بازدهی را برای استان به ارمغان آورده اند و به همین دلیل باید به بهترین شکل ممکن تامین و رفع نیازهای این بخش مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد.

در ادامه این نشست فرماندار شهرستان قروه با تشکر از همراهی مجموعه فعالین اقتصادی شهرستان قروه به ویژه اصناف و بازاریان این شهرستان این قشر را یار و یاور سیاستهای دولت خدمتگزار دانست.

نادر فخری گفت: ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بسیار باارزش است و با این ادغام مبارک برکات آن به شهرستان قروه که دارای شرایط و پتانسیل های خوبی در تمام زمینه ها است می رسد.

وی در پایان یادآور شد: با طرحها و پروژه های در دست ساخت در آینده ای بسیار نزدیک شاهد برچیده شدن معضل بیکاری در استان کردستان به ویژه شهرستان قروه خواهیم بود که این جهش کردستان را به یک استان پیشرفته و توسعه یافته در سطح کشور تبدیل می کند.