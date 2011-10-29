طرح جامع عرضه بهداشتی دام در پایتخت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی در خصوص اجرای طرح جامع عرضه بهداشتی دام با توجه به فرا رسیدن عید قربان گفت: در راستای بستر سازی در حوزه سلامت و امنیت غذایی و نیز برخورداری از شهری "زیبا، سالم و پاک" که مهم ترین عوامل ایجاد توسعه پایدار شهری است، عرضه بهداشتی دام تهران در سطح شهر به بهترین شکل اجرا خواهد شد و بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته توسط قربانگاه های شهرداری تهران به مناسبت عید قربان حدود 20 هزار دام به فروش می رسد.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه مطلوب سال گذشته و استقبال خوب شهروندان از طرح عرضه بهداشتی دام در ایام عید قربان، این طرح امسال نیز در سطح شهر به انجام می رسد و در این راستا در حال بررسی هستیم تا در 15 نقطه از سطح شهر فروش دام را به انجام برسانیم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران مزایای اجرای این طرح را رعایت موازین بهداشتی عرضه، توجه به فرهنگ قربانی و اشاعه این سنت پسندیده، سهولت دسترسی شهروندان به دام مورد نیاز و نظارت بر شیوه توزیع و جلوگیری از عرضه غیر مجاز دام عنوان کرد.

صفایی دیگر مزایای اجرای طرح عرضه بهداشتی دام در شهر تهران را حفظ محیط زیست شهری و کنترل آلودگی آن، اطلاع رسانی در زمینه بیماریهای مشترک انسان و دام از طریق انتقال آن و نهایتا ترویج فرهنگ "غذای سالم، شهروند سالم وشهر سالم" بر شمرد.

وی در مورد تغییر قیمت دامها در روز عرفه و عید قربان نیز اظهار کرد: ما در قیمت گذاری نقشی نداریم و ما کار قیمت گذاری را انجام نمی دهیم بلکه فقط یک بستر مناسب را فراهم می کنیم ، در حقیقت شهرداری فضای مناسب را فراهم می کند تا از پراکندگی کشتار دام در سطح شهر جلوگیری لازم به عمل آید، در هر حال به طور معمول در این روزها قیمت دام مقداری فزایش می یابد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران خاطرنشان کرد : ساعت کار مراکز فروش دام در روز عرفه از 8 صبح آغاز شده اما به طور معمول استقبال مردم از ظهر به بعد شروع می شود ، همچنین این مراکز در روز عید قربان از 5 صبح آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند.

صفایی در ادامه با بیان اینکه در مراکز توزیع دام، گوشت به صورت بسته بندی شده و با رعایت موارد بهداشتی عرضه می شود، همچنین دامپزشکان قبل از کشتار، دام را معاینه می کنند تا چنانچه دام از سلامت کامل برخوردار نشود به خریدار غرامت پرداخت شود، افزود: در کنار قربانگاه های بسیار مجهزی که برای روز عید قربان در نظر گرفته شده، با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران جایگاه های ویژه ای نیز برای اجرای برنامه های فرهنگی لحاظ شده تا توسط آنها برنامه های مفرح به مناسبت عید قربان برای شهروندان برگزار شود.