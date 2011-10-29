برای 100 هزار بسیجی شغل ایجاد می شود/ سه هزار شغل سهم یزد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله هاشمی پیش از ظهر شنبه در همایش فرصتها و توانمندیهای بسیج در اشتغالزایی در بافق اظهار داشت: تا پایان سال جاری 220 میلیارد تومان تسهیلات ایجاد اشتغال بین بسیجیان کشور در راستای همکاری با دولت در زمینه اشتغال پرداخت می‌ شود.

وی با تاکید بر ضرورت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در بین بسیجیان فاقد کار افزود: 200 میلیارد تومان از این وام به صورت عقود و 20 میلیارد تومان دیگر در قالب قرض‌ الحسنه به واجدان شرایط و کارآفرینان بسیجی تخصیص داده شده است.

هاشمی با تاکید بر ایجاد فضای پرنشاط کارآفرینی و اشتغال در بسیج بیان داشت: با تفاهم ‌نامه ‌ای که با وزارت تعاون در این راستا امضا شده است، انتظار داریم برای 100 هزار نفر بسیجی در کشور تا پایان سال جاری شغل ایجاد شود.

معاون بنیاد تعاون بسیج کشور یادآور شد: تسهیلات اختصاص داده شده در زمینه اشتغال بسیجیان در سه عرصه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و اشتغال به صورت ایجاد تعاونی است.

دو میلیارد از 200 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی بسیجیان به یزد اختصاص می یابد

هاشمی همچنین با اشاره به پایین بودن نرخ بیکاری در استان یزد نسبت به سایر استانها افزود: سهمیه اختصاص یافته این تسهیلات به استان یزد مبلغ دو میلیارد تومان است.

وی عنوان کرد: با اختصاص این میزان تسهیلات در استان یزد برای بیش از سه هزار بسیجی در این استان اشتغال ایجاد خواهد شد.

10 هزار بسیجی یزد بیکارند

معاون بنیاد تعاون بسیج کشور نرخ بیکاری در استان یزد را 9 درصد اعلام کرد و افزود: بیش از 10 درصد بسیجیان این استان بیکار هستند که با برنامه‌ ریزی‌ های انجام شده و همکاری دولت و بنیاد تعاون بسیج سعی در کاهش این رقم داریم.

هاشمی به خلاقیت و نوآوری بسیجیان در عرصه‌های اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: تسهیلات پرداخت شده به استان یزد در قالب مشاغل خانگی پنج میلیون تومان، مشاغل خوداشتغالی 20 میلیون تومان و مشاغل تعاونی 140 میلیون تومان تعلق گرفته است.

وی در مورد بازپرداخت این تسهیلات نیز گفت: با توجه به اینکه بنیاد تعاون بسیج کشور به نحوی برای ایجاد اشتغال به کمک دولت آمده، این وام‌ ها با سود هفت تا 14 درصد و مدت 60 ماهه باید بازپرداخت شود و شرایط اخذ این تسهیلات هم ساده ‌تر و به سهولت انجام خواهد شد.