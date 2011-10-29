"فرهنگ جامع سخنان امام حسن مجتبی(ع)" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نبود کتابی که در بردارنده تمام سخنان امام حسن مجتبی(ع) و منابع آنها باشد، پژوهشکده باقرالعلوم بر آن شد تا سخنان دومین امام معمصوم (ع) را گردآوری کند.



این کتاب دارای دو بخش است؛ سخنان امام حسن (ع)، به ترتیب تاریخی، که در سه فصل تنظیم شده است. سخنان امام حسن در زمان پیامبر اکرم (ص)، سخنان امام حسن در زمان امیرالمؤمنین (ع) و سخنان امام حسن در زمان امامت.



سخنان امام به ترتیب موضوعی نیز در چهار فصل قرار گرفته است؛ عقاید، احکام، اخلاق و ادعیه.



این مجموعه به دو زبان عربی و فارسی منتشر شده است. به این صورت که متن عربی احادیث در سمت راست و ترجمه فارسی آن در صفحه مقابل قرار گرفته است.

کتاب "فرهنگ جامع سخنان امام حسن (ع)" از سوی گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم تدوین و با ترجمه حجت الاسلام علی مؤیدی با شمارگان 3000 نسخه در 623 صفحه منتشر شده است.