بسته افزایش 20 درصدی قیمت آب روی میز ستاد هدفمندی

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش 20 درصدی قیمت آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش آب برای دستیابی به قیمت واقعی آن در قالب یک برنامه 5 ساله، از سوی وزارت نیرو به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه شده است.

وزارت نیرو در قالب یک برنامه 5 ساله اجازه یافته است برنامه ریزی های مربوط به افزایش پلکانی قیمت آب را تا قیمت واقعی آن انجام دهد. با این حال این وزارتخانه باید جمع بندی ها و کارشناسی های خود را در این زمینه در اختیار ستاد هدفمندی یارانه ها قرار دهد.

اخیرا توسط وزارت نیرو طرحی به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه شده است که از طریق آن بتواند در صورت اخذ مصوبه جدید ستاد هدفمندی یارانه ها در سال جاری و وجود زمان مناسب برای اجرای فاز دوم قیمت ها، تا قبل از اتمام سال وارد پلکان دوم قیمت ها در بخش آب شود.

محمدرضا عطارزاده، معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو اخیرا در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قمیت آب به ستاد هدفمندی یارانه ها رفته است و در صورت اخذ مصوبه و تایید ستاد هدفمندی، وزارت نیرو آماده افزایش قیمت آب است.

البته معاون وزیر نیرو هرگونه تغییر در تعرفه های بخش آب را منوط به نظر ستاد هدفمندی دانست و گفت: تا این ستاد نظر خود را به صورت مصوبه رسمی اعلام نکند، هیچگونه تغییر و یا افزایشی در تعرفه ها ایجاد نخواهد شد.

طی روزهای گذشته مجید نامجو، وزیر نیرو با تائید این خبرگفت: هر تغییری در این بخش باید با نظر ستاد هدفمندی یارانه ها انجام شود و هم اکنون نیز منتظر مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها هستیم.

گفتنی است در هفته های اخیر خبرگزاری مهر، احتمال افزایش 20 درصدی قیمت آب قبل از پایان سال جاری را در گفتگو با معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرده بود که پس از آن برخی از رسانه ها ضمن پرداختن به این موضوع، اخبار ضد و نقیضی را در این باره منتشر کرده بودند.