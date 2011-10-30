2.4 درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور به قزوین اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مبارکی ظهر شنبه در نشست مشترک استاندار قزوین و سروزیر و هیئت همراه ایالت سرانگور مالزی با ارائه گزارشی از قابلیت ها و توانمندی های اقتصادی استان اظهارداشت: استان قزوین در زمینه ارزش افزوده ملی بالغ بر 1.3 درصد است در تولید ناخالص داخلی نیز رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده استان بالغ بر 16 درصد، سهم بخش صنعت و معدن 38 درصد و سهم بخش خدمات بالغ بر 46 درصد است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری با اشاره به وضعیت بازار کار استان تصریح کرد: در استان قزوین سهم شاغلان بخش کشاورزی 26 درصد، صنعت 37 درصد و خدمات 36 درصد و میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در استان بالغ بر40 درصد است.

وی با اشاره به مزیت های سرمایه گذاری خارجی یادآورشد: در حال حاضر با حضور21 کشور 41 طرح توسط سرمایه گذاران خارجی در قزوین صورت گرفته و در زمینه جذب سرمایه گذاری قزوین رتبه دوم و در شاخص حجم سرمایه گذاری رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

مبارکی درخصوص توانمندی های بخش صنعت و معدن استان عنوان کرد: استان قزوین با کمتر از یک درصد از مساحت کشور بالغ بر 4.2 درصد از سرمایه گذاری صنعتی کل کشور را در خود جذب کرده است که از این نظر رتبه نهم کشوری را دارا می باشد.

وی با اشاره به قابلیت های استان در حوزه کشاورزی افزود: بیش از سه درصد از تولید محصولات کشاورزی کشور در قزوین انجام می شود وهم اکنون بالغ بر500 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان وجود دارد که سالانه چهار میلیون تن محصولات زراعی و باغی روانه بازار می کند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری از ثبت بیش از یک هزار اثر تاریخی در استان قزوین خبر داد و گفت: 12 درصد از کل بناهای تاریخی کشاور متعلق به استان قزوین است.

وی در ادامه از توانمندی های استان در زمینه عمران شهری و خدمات گزارشی ارائه کرد.



