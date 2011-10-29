مصرف آب در روستاهای هرمزگان 15 درصد کاهش یافت

امید جنکوک در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش 15 درصدی مصرف آب در روستاهای هرمزگان خبر داد و بیان داشت: براساس مقایسه انجام شده 9 ماهه قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها به میزان 15 درصد کاهش مصرف در کاربری مشترکین خانگی انجام شده است.

جنکوک عنوان کرد: این رقم در شهرستانهای استان متفاوت بود که حاصل اطلاع رسانی و فرهنگ سازیهای انجام شده توسط شرکت آبفار هرمزگان است.

وی ادامه داد: متوسط میانگین مصرف به ازای هر قبض دردوره ی دو ماهه، 35 متر مکعب در 9 ماهه قبل از هدفمندسازی یارانه ها بود که این رقم در 9 ماهه بعد از هدفمندی یارانه ها به 31 مترمکعب رسید و به عبارتی به ازای هر قبض چهارمترمکعب کاهش یافته است.

جنکوک تعداد مشترکین خانگی در سال 90 را 127 هزار و 647 مشترک ذکر کرد و گفت: با وجود اینکه در 9 ماهه قبل از هدفمندی یارانه ها 121 هزار 363 مشترک خانگی وجود داشت و طی این مدت رشد و افزایش تعداد مشترکین را شاهد بودیم اما مردم مصرف آب را مدیریت کرده واکنون شاهد کاهش 15 درصد مصرف آب هستیم.

وی با بیان اینکه امسال نیز وضعیت نامناسب بارندگی مشکلات خشکسالی را تشدید کرده، افزود: مردم حداکثر صرفه جویی را در مصرف آب به کار ببرند و از هدر دادن آبشرب بخصوص برای استفاده از کشاورزی جدا پرهیز کنند.

جنکوک بیان داشت: در صورتی که مصرف آب مدیریت و کنترل شود روستاهایی که با مشکل آب مواجه اند را می توان تامین کرد.

رئیس اداره امور مشترکین آب و فاضلاب روستایی هرمزگان بیان داشت: با وجود مدیریت مصرف آب اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.