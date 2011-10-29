دامداران گلستانی دامهای غیربومی نخرند/ گسترش بیماری تب کیو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا حنفی افزود: بیماری تب کیو در کشور افغانستان شیوع پیدا کرده و بیماری مشترک بین انسان و دام است.

وی اظهار داشت: برای نخستین بار است که همه ‌گیری این بیماری در افغانستان گزارش شده و نام دیگر این بیماری آنفلوآنزای بزی است.



وی گفت: عامل بیماری تب کیو نوعی باکتری از نوع ریکتزیا است که می‌تواند در محیط، شکلی شبیه باکتری‌ های‌ هاگ دار را پیدا کند و مدت‌ ها زنده بماند.

حنفی افزود: این باکتری با شیر، ادرار و مدفوع حیوانات آلوده دفع می شود، به خصوص در زمان زایش، جفت و مایع جنینی دامهای آلوده به شدت به عامل بیماری مذکور آلوده است.

وی یادآورشد: همچنین این باکتری در مقابل گرما، خشکی و بیشتر مواد ضدعفونی کننده مقاوم است.

وی تصریح کرد: این بیماری در دام ‌های بالغ شامل گوسفند، بز و گاو نشانه بالینی ایجاد نمی‌کند و همچنین مصرف شیر و لبنیات خام آلوده، گرد و غبار آلوده به باکتری این بیماری، تماس با گوشت خون و ترشحات حیوان آلوده از مهم‌ترین راه‌های ابتلاء انسان به بیماری تب کیو است.

دکتر حنفی مهمترین علامت بیماری تب کیو را سقط جنین در دام های آبستن عنوان کرد و اظهار داشت: دامداران در صورت مشاهده علائم این بیماری به شبکه دامپزشکی شهرستان مراجعه کنند.

وی با توصیه به دامداران گفت: برای تأمین دام مورد نیاز خود از دام‌های بومی منطقه خریداری و برای اطلاع از صحت و سلامت دام‌های خود به شبکه دامپزشکی مراجعه و همچنین دام های خود را در کشتارگاههای دام تحت نظارت دامپزشکی ذبح و از کشتار غیر مجاز دام بدون رعایت شرایط بهداشتی پرهیز کنند.

دکتر حنفی در پایان ابراز داشت: مهم‌ ترین نشانه بیماری تب کیو، سقط جنین در دام و مهم ‌ترین راه پیشگیری از انتقال بیماری به انسان و دام، دفن مناسب جنین و جفت سقط شده است.