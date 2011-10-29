فضای اجرای آثار محیطی بنیاد رودکی مناسب حضور تماشاگر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از پارکینگ تالار وحدت این روزها با تغییری که در ذات اقدام مناسبی است، تبدیل به یک فضا برای اجرای نمایشهای محیطی شده است. متأسفانه همواره در بخش مدیریت تئاتر ساخت و ساز و احداث فضاهای مختلف تئاتری با کمترین توجه به شرایط انجام میشود. فضای باز پارکینگ تالار وحدت در حالی خود را آماده اجرای نمایش محیطی "پایکوبی اسبهای پشت پنجره" میکند که از شرایط مناسبی برخوردار نیست.
راحتی مخاطب تئاتر یکی از مهمترین نکاتی است که باید در ساخت و ساز سالن و فضاهای تئاتری مدنظر قرار گیرد. در حالی که در فصل پاییز و زمستان شاهد بارش باران و برف هستیم و خواهیم بود جایگاه مخاطبان و تماشاگرانی که در پارکینگ تالار وحدت در نظر گرفته شده مناسب حضور مخاطب نیست.
با شروع بارشهای پاییزی نه تنها امکانات حضور مخاطب در فضای در نظر گرفته شده مناسب نیست، بلکه مدیران و طراحان این سازه به سطحیترین شکل ممکن اقدام به طراحی و ساخت این فضا کردهاند تا این فضا بیشتر به فضاهای نمایشگاههای هفتههای فرهنگی استانها بیشتر شباهت داشته باشد تا فضایی برای اجرای آثار محیطی.
اینکه فضایی شکل بگیرد تا مدیران مدعی ایجاد فضایی جدید در عرصه تئاتر باشند اقدام مناسب و درخور توجهی نیست. با وجود تالار حافظ که قرار است به تازگی افتتاح شود، فضای ایجاد شده برای اجرای آثار محیطی از شرایط متناسب با این سالن و همچنین متناسب با اجرای یک تئاتر برخوردار نیست.
اینکه مخاطب با اینگونه سازهها و فضاها بتواند جذب تئاتر شود اقدام بعیدی است که نه تنها مدیران و اهالی تئاتر، بلکه افرادی که در حوزه تئاتر فعالیت هم نمیکنند به این امر واقفند. فضایی با شرایط مکان ایجاد شده در پارکینگ تالار وحدت که زیبایی و وزانت لازم برای یک محیط تئاتری را ندارد، نه تنها در جذب مخاطب موفق نخواهد بود بلکه باعث دفع مخاطب میشود.
جایگاهی که برای حضور تماشاگر در این محیط ساخته شده به سطحیترین شکل ممکن شکل گرفته و حاکی از آن است که طراحان و مدیران مربوطه تنها خواستهاند کاری را انجام داده باشند. این فضا حتی مخاطب را از بارش باران هم در امان نمیدارد و هیچ رغبتی را برای حضور در فضای مدنظر در مخاطب ایجاد نمیکند.
امید است راهاندازی و ساخت و ایجاد فضاهای جدید تئاتری بخصوص فضاهایی که قرار است میزبان اجراهای محیطی باشند و مخاطب در فضای باز به تماشای آثار نمایشی بنشیند، به گونهای باشد که از استاندارد و دقت لازم برخوردار باشد و درخور و شایسته تئاتر و اهالی آن باشد.
بنیاد فرهنگی هنری رودکی بدون در نظر گرفتن فصل پائیز و زمستان، فضای اجرای محیطی پارکینگ تالار وحدت را به گونهای طراحی کرده که برای حضور مخاطب در این فصول و تماشای نمایش امکانات مناسب و لازم را دارا نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از پارکینگ تالار وحدت این روزها با تغییری که در ذات اقدام مناسبی است، تبدیل به یک فضا برای اجرای نمایشهای محیطی شده است. متأسفانه همواره در بخش مدیریت تئاتر ساخت و ساز و احداث فضاهای مختلف تئاتری با کمترین توجه به شرایط انجام میشود. فضای باز پارکینگ تالار وحدت در حالی خود را آماده اجرای نمایش محیطی "پایکوبی اسبهای پشت پنجره" میکند که از شرایط مناسبی برخوردار نیست.
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