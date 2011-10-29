رفع مشکل آب آشامیدنی ریگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزنگ صبح شنبه در جلسه شورای اداری ریگان با اشاره به مشکل آب آشامیدنی روستاهای ریگان گفت: باید با برنامه ریزی های لازم این مشکل برطرف شود.

وی اظهار داشت: این کمبود باعث شده که ساخت تعدادی از اماکن مذهبی در ریگان که از ضروریات منطقه است متوقف شود.

برزنگ بر لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین افراد جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: شش هزار جلد کتاب در کتابخانه عمومی شهرستان ریگان وجود دارد.

وی یادآور شد: تعداد افرادی که در کتابخانه عمومی ریگان عضو هستند هزار و 100نفر است.

برزنگ از دانشگاه حوزه علمیه و آموزش و پرورش ریگان خواست با عضویت دانشجویان طلاب و دانش آموزان افراد را با کتاب و کتابخوانی آشنا کنند.

وی با اشاره به اینکه فضای کنونی کتابخانه عمومی ریگان مناسب مطالعه است گفت: کتابخانه این شهرستان در زمینی به مساحت 400متر مربع در دو طبقه و با اعتبار 100میلیون تومان در حال ساخت است.

فرماندار ریگان در ادامه با اشاره به اجرای طرح سرشماری در شهرستان ریگان بیان داشت: در حال حاضر سه هزار و 500 خانوار در اجرای طرح سرشماری در روستاها شناسایی و350نفر در شهر سرشماری شده اند.