ایران در روزهای سخت با دل و در باز از مردم کردستان عراق استقبال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق ظهر امروز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،حضور یافت.



صالحی در این نشست با اشاره به مذاکرات خود با بارزانی گفت: در این دیدار موضوعات مختلف از جمله مسائل مورد علاقه طرفین به تفصیل مورد گفتگو قرار گرفت و درباره تحولات منطقه نیز تبادل نظر شد.



وزیر خارجه با اشاره به اینکه اقلیم کردستان عراق رابطه ویژه ای با ایران دارد گفت: این رابطه برادرانه و منبعث از مشترکات فرهنگی، مذهبی و قومی است و مردم کردستان عراق و ایران شاخه های یک تنه هستند، وی ابراز امیدواری کرد که شاهد بهترین روابط بین ایران و کردستان عراق باشیم و گفت: روابط تجاری ایران و کردستان عراق بسیار خوب است، اما انتظار داریم بیش از این توسعه یابد.



بارزانی نیز در این نشست خبری گفت: روابط ایران و اقلیم کردستان عراق روز به روز رو به جلو است و به سمت محکم تر شدن می رود.

وی تأکید کرد : ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم در روزهای سخت و مبارزه، دل و در ایران به روی مردم ما باز بود.



بارزانی دو ملت ایران و کردستان عراق را برادر و دوست عنوان کرد و گفت: ان شاءالله روابط ایران و کردستان عراق با این سفر یک مرحله رو به جلو خواهد رفت.