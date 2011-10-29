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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

احسان زحمتکش به بازی تیمهای فوتسال گیتی‌پسند و ارژن فارس می‌رسد

احسان زحمتکش به بازی تیمهای فوتسال گیتی‌پسند و ارژن فارس می‌رسد

اصفهان - خبرگزاری مهر: احسان زحمتکش بازیکن ملی پوش تیم فوتسال گیتی‌پسند به بازی تیمهای گیتی‌پسند و ارژن فارس می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مسئولان تیم گیتی‌پسند اعلام کردند احسان زحمتکش بازیکن این تیم که گفته میشد به دلیل مصدومیت در بازی امروز شنبه مقابل ارژن فارس به میدان نمی‌رود به بازی امروز می‌رسد.

این بازیکن روز گذشته همراه تیم به شیراز رفت و در تمرین صبح امروز گیتی‌پسند در شیراز حاضر شد.

با بهبود وضعیت احسان زحمتکش، تیم اصفهانی در بازی امروز به جز مصطفی نظری هیچ مصدومی ندارد.

البته احسان زحمتکش و محمد وزیرزاده، دو بازیکن گیتی‌پسند در بازی امروز دو اخطاره هستند و در صورتیکه از داوران بازی کارت زرد دریافت کنند، ‌بازی هفته بعد خود را از دست می‌دهند.

کد مطلب 1446415

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