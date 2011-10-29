به گزارش خبرنگار مهر،‌ مسئولان تیم گیتی‌پسند اعلام کردند احسان زحمتکش بازیکن این تیم که گفته میشد به دلیل مصدومیت در بازی امروز شنبه مقابل ارژن فارس به میدان نمی‌رود به بازی امروز می‌رسد.

این بازیکن روز گذشته همراه تیم به شیراز رفت و در تمرین صبح امروز گیتی‌پسند در شیراز حاضر شد.

با بهبود وضعیت احسان زحمتکش، تیم اصفهانی در بازی امروز به جز مصطفی نظری هیچ مصدومی ندارد.

البته احسان زحمتکش و محمد وزیرزاده، دو بازیکن گیتی‌پسند در بازی امروز دو اخطاره هستند و در صورتیکه از داوران بازی کارت زرد دریافت کنند، ‌بازی هفته بعد خود را از دست می‌دهند.