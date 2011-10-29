"و دیگر هیچ" فیلم برگزیده جشنواره فیلم کوتاه سکانس بیداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه "و دیگر هیچ" به کارگردانی رقیه توکلی از تولیدات حوزه هنری استان یزد، رتبه نخست بخش داستانی دومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج را به خود اختصاص داد.

این فیلم کوتاه هفت دقیقه ‌ای توانست در جشنواره سکانس بیداری چهار جایزه را از آن خود کند.

این فیلم که تفاوت فکری دو نسل را نشان می‌ دهد، جایزه برترین فیلم بخش داستانی، بهترین کارگردانی، بهترین صداگذاری و بهترین بازیگر نقش مکمل را به خاطر بازی "مروارید میرجلیلی" از آن خود کرد.

تصویربرداری و صداگذاری این فیلم به ترتیب برعهده "روزبه رایگا" و "طاهر پیشوایی" بوده و "محدثه گلچین عارفی" آن را تدوین کرده است.

فیلم داستانی "من آن شمرم" دیگر اثر رقیه توکلی نیز نامزد بهترین تدوین جشنواره شد.

همچنین فیلم داستانی "همچو حافظ" به کارگردانی "سید مسعود آستان ‌داری" دیگر محصول حوزه هنری استان یزد نیز در این جشنواره جایزه بهترین بازیگر نقش زن برای بازی "نسرین شین ‌واری" را به دست آورد.

این جشنواره در بخشهای مستند، داستانی، پویانمایی و کلیپ با موضوعات بیداری اسلامی، جهاد اقتصادی، بازخوانی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچنین مضامین آیینی و اجتماعی دوم و سوم آبان ‌ماه امسال در یزد برگزار شد.

70 اثر از سراسر استان به این جشنواره ارسال شده بود که پنج فیلم داستانی، 9 فیلم مستند و سه اثر پویانمایی به بخش مسابقه راه یافتند.

فیلم کوتاه "و دیگر هیچ" تاکنون در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی همچون رویش، فیلم کوتاه تهران، بولزانو ایتالیا، هئوسکا اسپانیا، تامپره فنلاند، کین فیلم فستیوال ارمنستان، گلف فیلم دبی و ... شرکت کرده و رتبه‌ هایی نیز کسب کرده است.