سطح یکسان تحصیلات در ازدواج اهمیت بسزایی دارد

سیما فردوسی پور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در ازدواج باید همسانی را در نظر گرفت، افزود: این همسانی از لحاظ اقتصادی، بینش فکری و... است و در مرحله بعدی شاخصهایی چون اقتصاد، فرهنگ و آداب معاشرت و... را باید در نظر گرفت.

وی اظهار داشت: ازدواج پیوندی است که بعد از آن انسان به نوعی دچار تحول می شود و انتخاب اولیه شرط بسیار مهم برای ازدواج است.

فردوسی پور با بیان اینکه در جامعه امروز سن ازدواج برای دختران 21 و پسران 23 سال است افزود: تفاوت سنی پسر از دختر اصولا نباید از 10 سال بالاتر باشد و اگر پسرها چند سالی از دختر بزرگتر باشند، بهتر است.



کارشناس مسائل خانواده درباره تحصیلات دانشگاهی زوجین گفت: سطح تحصیلات بالاتر آقایان برای خانمها از لحاظ اجتماعی موجب افتخار است و این موضوع در مورد آقایان صورت عکس پیدا می‌کند اما در رابطه با رشته تحصیلی این مسئله اهمیت زیادی ندارد.

فردوسی پور ادامه داد: سطح یکسان تحصیلات اهمیت بسزایی در ازدواج دارد بنابراین باید سعی کنیم در انتخاب خود با شخصی ازدواج کنیم که دارای هوش عاطفی و هیجانی یکسانی باشد.



وی تعریف هوش هیجانی را توانمندی درک احساسات خود و دیگران برشمرد و افزود: شخصیت ‌یابی دختر و پسر از یکدیگر بسیار مهم است چون اصولا انسانها به دو گروه درون گرا و برون ‌گرا تقسیم می‌شوند که دختر و پسر در این مورد باید تشابه نسبی داشته باشند.



این کارشناس مسائل خانواده و ازدواج، شخصیت را مجموعه‌ای از عادات انسانها دانست و افزود: چنانچه زوجین ثبات شخصیتی نداشته باشند در زندگی مشترک زناشویی دچار تعارف و نوسانات بسیاری می‌ شوند، از جمله این اشخاص، افرادی هستند که شخصیت پارانوئید دارند که اینگونه افراد در زندگی دچار سوء ظن و بدگمانی بی‌جا هستند.



وی راهکارهای انتخاب صحیح همسر را در وهله اول کمک خانواده و تجربه کافی آنان در امر ازدواج دانست و افزود: سعی کنیم در ازدواج از جنبه‌های احساسی بپرهیزیم و تا آنجا که می‌توانیم و تا حد ممکن به این مسئله به صورت منطقی نگاه کنیم.