راهکارهای کاهش حوادث در بخش ساختمان در خراسان رضوی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری ظهر شنبه در جلسه کارگروه کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار داشت: صنعت ساخت و ساز یکی از مهمترین و اشتغال زا ترین صنایع در کشور به شمار می رود بنابراین توجه به مسائل مربوط به ایمنی و سلامت شغلی کارگران و کارکنان در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است.

تصریح کرد: براین اساس از آنجا که فعالیت های عمرانی بسیار متنوع و پیچیده بوده، ریسک فراوانی در اینگونه فعالیت ها مشاهده می شود و آثار و تبعات عدم رعایت ایمنی و پیشامد حوادث برای گروه های ذینفع بسیار پر هزینه و غیر قابل جبران خواهد بود.

سنجری ادامه داد: حوادث ساختمانی می تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی خساراتی را بر فرد و جامعه وارد کند این نتیجه عاید می شود که جلوگیری از وقوع حوادث ساختمانی قسمتی از منابع مالی و انسانی جامعه را حفظ می کند و از فشار ها و ناراحتی های کارگران و آثار زیان بار روحی و روانی ناشی از وقوع حوادث در اجتماع جلوگیری به عمل می آورد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: ما به دنبال شرح گستره ای از فاکتورهای درگیر در حوادث ساختمانی با هدف توضیح فرآیندهای علت و معلولی حوادث از جمله فاکتورهای سیاستی، مدیریتی، کارگاهی و فردی هستیم و در این راستا اقدامات خوبی جهت جلوگیری از وقوع حوادث انجام شده است.

بازرس کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با ارائه گزارش تحلیلی حوادث اتفاق افتاده در سال جاری در این جلسه گفت: بیش از 20 هزار بازرسی از کارگاه های استان صورت گرفته که دو هزار مورد آن از کارگاه های ساختمانی بوده است.

لاله کمالیان افزود: از مجموع حوادث ناشی از کار در سال جاری 15 درصد آن منجر به فوت شده که تنها رقمی بالغ بر 5 میلیارد تومان هزینه های مستقیم آن، برآورد شده است.

کمالیان با بیان اینکه 34 درصد کل حوادث امسال در بخش ساختمان بوده گفت: عدم نظارت بر کار کارگران توسط کارفرما، واگذاری کار به کارگر فاقد مهارت لازم، سهل انگاری و بی احتیاطی کارگر در حین کار و عوامل ناایمن کارگاه از مهمترین عوامل بروز حوادث در کارگاه های ساختمانی است.