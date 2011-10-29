۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

با مشارکت 18 دستگاه اجرایی/

راهکارهای کاهش حوادث در بخش ساختمان در خراسان رضوی بررسی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از برگزاری کارگروه بررسی راهکارهای کاهش حوادث در بخش ساختمان با مشارکت 18 دستگاه اجرایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری ظهر شنبه در جلسه کارگروه کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار داشت: صنعت ساخت و ساز یکی از مهمترین و اشتغال زا ترین صنایع در کشور به شمار می رود بنابراین توجه به مسائل مربوط به ایمنی و سلامت شغلی کارگران و کارکنان در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است.

تصریح کرد: براین اساس از آنجا که فعالیت های عمرانی بسیار متنوع و پیچیده بوده، ریسک فراوانی در اینگونه فعالیت ها مشاهده می شود و آثار و تبعات عدم رعایت ایمنی و پیشامد حوادث برای گروه های ذینفع بسیار پر هزینه و غیر قابل جبران خواهد بود.

سنجری ادامه داد: حوادث ساختمانی می تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی خساراتی را بر فرد و جامعه وارد کند این نتیجه عاید می شود که جلوگیری از وقوع حوادث ساختمانی قسمتی از منابع مالی و انسانی جامعه را حفظ می کند و از فشار ها و ناراحتی های کارگران و آثار زیان بار روحی و روانی ناشی از وقوع حوادث در اجتماع جلوگیری به عمل می آورد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: ما به دنبال شرح گستره ای از فاکتورهای درگیر در حوادث ساختمانی با هدف توضیح فرآیندهای علت و معلولی حوادث از جمله فاکتورهای سیاستی، مدیریتی، کارگاهی و فردی هستیم و در این راستا اقدامات خوبی جهت جلوگیری از وقوع حوادث انجام شده است.

بازرس کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با ارائه گزارش تحلیلی حوادث اتفاق افتاده در سال جاری در این جلسه گفت: بیش از 20 هزار بازرسی از کارگاه های استان صورت گرفته که دو هزار مورد آن از کارگاه های ساختمانی بوده است.

لاله کمالیان افزود: از مجموع حوادث ناشی از کار در سال جاری 15 درصد آن منجر به فوت شده که تنها رقمی بالغ بر 5 میلیارد تومان هزینه های مستقیم آن، برآورد شده است.

کمالیان با بیان اینکه 34 درصد کل حوادث امسال در بخش ساختمان بوده گفت: عدم نظارت بر کار کارگران توسط کارفرما، واگذاری کار به کارگر فاقد مهارت لازم، سهل انگاری و بی احتیاطی کارگر در حین کار و عوامل ناایمن کارگاه از مهمترین عوامل بروز حوادث در کارگاه های ساختمانی است.

