تصاویر فناوری پیچشی نوکیا/ کنترل محصول جدید با خمیدن و فشردن!

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری چند لمسی سطح واسط میان کاربر و ابزارهای الکترونیک را متحول کرده است و در صورتی که محققان شرکت نوکیا به راه خود ادامه دهند، ابزاری قابل حمل که نسبت به شکل انحنایی که به آن داده می شود قابل کنترل است، می تواند تحول بعدی در این صنعت به شمار رود.

این شرکت فنلاندی در اجلاس سالانه جهان نوکیا 2011 در کنار گوشی های جدیدش، ابزاری به نام "ابزار کینکت نوکیا" را رونمایی کرده است که از نمایشگری قابل انعطاف برخوردار است.

این ابزار باید با دو دست گرفته شود و با پیچاندن آن می توان وارد فایلهای موسیقی یا پوشه های تصویری شد. با فشردن و خمیدن آن به داخل می توان بر روی تصاویر بزرگنمایی کرد یا موسیقی را پخش کرده و یا از پخش آن جلوگیری کرد.

بر اساس گزارش سی نت، با اینکه این ابزار، ابزار رایانه ای واقعی با نمایشگر OLED واقعی است، محصولی واقعی به شمار نمی رود که بتوان آن را امروز خریداری کرد. ساخت این ابزار از دو سال پیش آغاز شده با این همه هنوز به مرحله ای نرسیده که بتوان آن را محصولی کامل عنوان کرد.

کنترل تصاویر ویدیویی با پیچاندن نمایشگر

بزرگنمایی تصاویر با خمیدن نمایشگر به سمت بالا

حاشیه های فلزی نمایشگر نیر در کنترل نرم افزارها نقشی به عهده دارند

خمیدن به بالا یا پایین ابزار کنترل بسیاری از برنامه ها در این دستگاه لمسی است