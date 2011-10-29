برگزاری نشست های هفتگی بررسی فلسفی حق از نگاه اسلام در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضائی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از جمله مفاهیم معدودی که می‏توان آن را از مقوله‏های کلیدی در حوزه فلسفه قلمداد کرد حق است، گفت: حق در علم حقوق، اخلاق، فلسفه و سیاست کاربرد وسیعی دارد و منشأ همه حقوق قانونی، اخلاقی، سیاسی و فلسفی، قواعدی هستند که پیکره این علوم را تشکیل می دهد.

این حقوقدان با بیان اینکه به تبیین مبانی فلسفی نظریه های مختلف حق نیاز داریم، افزود: جوانان و بخصوص حقوقدانان ضمن اینکه لازم است بامبانی فلسفی و چگونگی وضع قواعدحقوق آشنایی لازم را پیدا کنند همچنین ریشه های پنهان حق، تفکیک هر یک از حقوق از دیگری و نسبت آنها با آزادی بایستی برایشان تبیین شود.

رضایی با بیان اینکه به همت هیئت امنای مسجد حاج خلیل محله اسلامیهخیابان دارایی جدید و با همکاری کمیسیون حقوق بشراسلامی در روزهای دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء نشست بررسی فلسفی حق از نگاه اسلام با حضوراستاد فلسفه و واعظ شهیر تبریز حجت الاسلام والمسلمین علی دادی زاده برگزار می شود، افزود: برای تحقق این امر و تببیین فلسفه حق در این جلسات، 100 جلسه پیش بینی شده است که ضمن تکثیر تصویری این جلسات، فایلنوشتاری آن نیز بصورت خبر در اختیار رسانه ها و مطبوعات قرار می گیرد.

گفتنی است، شرکت در این کلاسها در مسجد حاج خلیل محله اسلامیه خیاباندارایی جدید تبریز، برای عموم علاقمندان، حقوقدانان و جوانان آزاد بوده و در پایان 100 جلسه برای حاضران در این کلاسها گواهی علمی صادر خواهدشد.