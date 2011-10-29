مس سرچشمه با حضور شرفی متحول شده است/ نفت خواهان برهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران - مس سرچشمه ضمن بیان این مطلب افزود: مس سرچشمه تیم خوبی است که از زمان اصغر شرفی متحول شده است. این تیم بسیار جوان و دونده است که قطعا به تهران می آید تا از ما امتیاز بگیرد.

وی با اشاره به شایعه جدایی آرش برهانی از تیم فوتبال استقلال گفت: ما در یک بازی نام آرش برهانی را از فهرست اصلی تیم خود خارج کردیم که متاسفانه پیامدهای بدی را به دنبال داشت. در شرایطی که عنوان می شود ما به برهانی نیاز نداریم باید بگویم با توجه به اینکه در سه جام مدعی قهرمانی هستیم به برهانی به مانند دیگر بازیکنان خود نیاز داریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از تمایل باشگاه نفت تهران برای جذب آرش برهانی خبر داد و گفت: جمعه شب از باشگاه نفت تهران با من تماس گرفتند تا در صورت تمایل، آرش برهانی را به این تیم منتقل کنیم اما من به آنها تاکید کردم که به برهانی نیاز داریم و به او اجازه جدایی نمی دهیم.

مظلومی با ابراز تاسف از اینکه تیمش طی روزهای گذشته نتوانسته است تمرینات خوبی داشته باشد، گفت: به علت بارش باران نتوانسته‌ایم طی چند روز گذشته خوب تمرین کنیم. روز جمعه در سالن تمرین کردیم و برای امروز هم هنوز زمین تمرین مناسب پیدا نکرده‌ایم.

براساس اعلام پرویز مظلومی تیم فوتبال استقلال بدون داشتن بازیکن محروم و مصدوم به مصاف مس سرچشمه خواهد رفت.

سرمربی تیم فوتبال فوتبال استقلال در خصوص حضور بازیکنان تیم استقلال در اردوی تیم ملی گفت: از اینکه بازیکنان استقلال به تیم ملی دعوت می شوند، استقبال کرده و به این موضوع افتخار می کنم اما از سازمان لیگ برتر می خواهم به خاطر شرایط بازیکنان ملی پوش استقلال، دیدار ما برابر صبای قم در هفته سیزدهم با دو روز تاخیر نسبت به زمان اعلام شده قبلی برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال جام ولایت در تهران گفت: من نظرم را در خصوص برگزاری این مسابقات پیش از این گفته‌ام. با توجه به اینکه بازیکنان زیادی در اردوی تیم ملی داریم، نمی توانیم با ترکیب کامل در مسابقات جام ولایت به میدان برویم و با ترکیبی از نفرات امید و بازیکنان ذخیره در این مسابقات حاضر خواهیم شد.

مظلومی در خاتمه پیشنهاد کرد تیم‌های استقلال و پرسپولیس بصورت مشترک در مسابقات فوتبال جام ولایت حضور پیدا کنند، چرا که حضور مشترک آنها در این رقابت‌ها باعث استقبال بیشتر تماشاگران می شود.

دیدار تیمهای استقلال تهران و مس سرچشمه در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:45 فردا یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.