حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا مفسر و قرآن پژوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد امکان ارائه تفسیرهای کاربردی از قرآن برای بهره برداری عمومی گفت: قرآن کتاب جامع و کامل است که شامل برنامه های کاربردی و معارف عقلی است.

وی افزود: به نظر بنده برای اشاعه تفسیر قرآن باید همان روش خود قرآن را در پیش گرفت چون فقط کاربردی کردن نمی تواند جامعه را با معارف قرآن آشنا کند حتی همان برنامه های کاربردی و تعالیم اخلاقی زیرساختهای خود را دارد که همان معارف عقلانی قرآن است.

این قرآن پژوه تصریح کرد: کسی که می خواهد به برنامه های کاربردی قرآن عمل کند باید زمینه های فکری وعقیدتی و حتی تاریخی ( تاریخی که قرآن به آن پرداخته است) باید داشته باشد تا این برنامه های کاربردی بتواند در زندگی او مؤثر باشد والا نتیجه ملموسی نخواهیم گرفت.



حجت الاسلام جعفری نیا با بیان اینکه ارائه برنامه های کاربردی قرآن منهای پشتوانه آن که معارف عقلی است، چندان مفید نیست، افزود: نمی گویم مفید نیست بلکه معتقدم نتیجه مورد نظر را نخواهیم گرفت اما اگر این برنامه های کاربردی با معارف عقلی قرآن و زمینه های فکری که قرآن ایجاد کرده همراه باشد، تأثیرگذاری آن دوچندان است.

وی افزود: استخراج برنامه های کاربردی قرآن باید از سوی کارشناسان فن تفسیر صورت بگیرد یعنی کسانی که دارای سرمایه علمی ویژه هستند از تفاسیر گوناگون مطلب در بیاورند و بر اساس نیازهای جامعه برنامه های کاربردی از قرآن استخراج و منتشر کنند.

وی با بیان اینکه تفسیر قرآن یک کار تخصصی است و یک رمان نیست که عموم جامعه به آن اقبال نشان دهند، تأکید کرد: تفسیر قرآن یک کار تخصصی است حتی اگر آن را هم ساده کنند- که برخی این کار را کردند- چون قرآن دارای معارف بلندی است که نمی توان آنقدر آن را ساده کرد که همه فهم باشد؛ وقتی چیزی تخصصی است یک عده نمی توانند از همه آن استفاده کنند اگرچه از برخی مطالب آن بهره می برند اما به هر حال اقبال عمومی نسبت به کارهای تخصصی کم است چون از فهم آنان فراتر است.

حجت الاسلام جعفری نیا با ارائه راهکارهایی برای ورود تفسیر قرآن به خانه های مردم گفت: می توان آیات گزینشی انتخاب کرد که فهم آن برای عموم در سطح دبیرستان آسان باشد و اگر هم از همه معارف قرآن نمی توانند استفاده کنند از برخی مطالب آن بهره ببرند.