برنامه های سفر چهارم هیئت دولت به استان تهران تا دهه فجر ادامه دارد

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افتتاح پروژه های عمرانی مختلف و سفر به شهرستانهای استان تهران از مهمترین برنامه های هیئت دولت در سفر چهارم است.

وی عنوانکرد: دیدار چهره به چهره رئیس جمهور و هیئت دولت که هفته گذشته در وزارت کشور انجام شد، 12 هزار و 343 ملاقات کننده داشت و آغاز دور چهارم سفر دولت به استان تهران بود.

مشاور استاندار تهران ادامه داد: برنامه سفر استانی هیئت دولت دولت به تهران تا دهه فجر که اوج سفر دور چهارم دولت به استان است، ادامه خواهد داشت.

دیدار بعدی دولتمردان با مردم در منطقه 12 تهران است

وی با بیان اینکه دیدار چهره به چهره اعضای هیئت دولت با مردم شهر تهران تداوم دارد، گفت: دیدار بعدی دولتمردان با مردم در منطقه 12 تهران است که البته مکان دقیق آن مشخص نشده و در صورت نهایی شدن، اعلام خواهد شد.

فبیضی افزود: دولتمردان علاوه بر تهران در 13 شهرستان دیگر استان با مردم به طور چهره به چهره دیدار می کنند.

وی در خصوص دیدار قبلی مردم با اعضای هیئت دولت در تهران، بیان داشت: در دیدار قبلی دستورات لازم برای تمامی درخواستهای ثبت شده، صادر شد و برای حدود دو هزار نفر نیز طی یک هفته، اطلاع رسانی می شود که به کجا مراجعه و پاسخ درخواست خود را از چه نهادی دریافت کنند.