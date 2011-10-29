افزایش 57 میلیمتری بارش در تهران/ آخرین وضعیت سدها

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین بررسی ها از وضعیت بارش ها در استان تهران طی 6 روز نخست آبان امسال نشان می دهد که بارش های استان تهران در 11 ایستگاه باران سنجی به بیش از 57 میلی متر رسیده است.

این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 3/49 میلی متر افزایش نشان می دهد. بارش های استان تهران از ابتدای مهرماه امسال تاکنون نیز 5/58 میلی متر ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، بارش های استان تهران در مدت مشابه سال گذشته و نیز دوره بلندمدت به ترتیب 5/7 و 6/7 میلی متر گزارش شده بود.

همچنین حجم ریزش های جوی حاصل از بارش این میزان باران در استان تهران، از ابتدای آبان ماه 90 تاکنون به یک هزار و 117 میلیون مترمکعب رسیده است، این میزان در مدت مشابه سال گذشته 2/147 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

گزارش منابع آبی در استان تهران نشان می دهد حجم آب ورودی به مخازن 4 سد این استان از ابتدای سال آبی جاری با 32 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 27/59 میلیون مترمکعب است.

از حجم آب موجود در مخازن سدهای استان تهران از ابتدای مهرماه تاکنون 14/73 میلیون مترمکعب جهت آب شرب و 62/52 میلیون مترمکعب نیز جهت آب کشاورزی تامین شده است.

در زمان کنونی حجم آب موجود در مخازن سدهای استان تهران 26/541 میلیون مترمکعب گزارش شده که با کاهش 6/8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روبرو است.