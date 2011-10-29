وزیرخارجه ایران عربی حرف زد؛ مقام عراقی فارسی/ نشستی با پروتکل خاص

به گزارش خبرنگار مهر ، نشست مطبوعاتی علی اکبر صالحی وزیر خارجه با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق حواشی جالبی داشت که به برخی از آن ها اشاره می شود.

- در حالیکه در نشست های خبری مقامات رسمی معمولا پرچم دو کشور در پشت مقامات قرار داده می شود با توجه به وضعیت خاص کردستان عراق و پروتکل خاصی که درباره روابط با این دولت جاری است هم در پشت سر صالحی و هم پشت بارزانی پرچم ایران قرار گرفته بود.

- در شرایطی که مقامات رسمی کشورها معمولا در دیدارهای رسمی به زبان رسمی حرف می زنند و یا مصاحبه می کنند در نشست خبری صالحی و بارزانی مقامات دو کشور برای اینکه صمیمیت خود را نشان دهند به زبان دو خطه یعنی فارسی و عربی و کردی حرف زدند به نوعی که بارزانی در سخنان ابتدایی خود در این نشست به زبان فارسی حرف زد.

-پیش از آغاز سخنان بارزانی وی از صالحی سئوال کرد که به چه زبانی حرف بزند؟ که صالحی به وی گفت: اگر فارسی حرف بزنید بیشتر خوشحال می شویم.

-بارزانی دقایقی به زبان فارسی مقدمه گفت و از ایران تشکر کرد و در پایان سخنانش نیز اینگونه گفت: بیش از این نمی توانم فارسی حرف بزنم. صالحی نیز او را با خنده تشویق کرد و گفت: از ما بهتر فارسی حرف می زنید.

-یک خبرنگار عراقی نیز به زبان کردی سئوال خود را از بارزانی پرسید و بعد از اینکه سئوال به فارسی برگردانده شد هنگامی که خواستند صحبتهای کردی بارزانی را به فارسی ترجمه کنند صالحی خندید و گفت: کلمات فارسی و کردی شبیه هم هستند من حرفها را متوجه شدم و نیازی به ترجمه نیست.

-در این نشست صالحی در پاسخ به سئوال یک خبرنگار عرب زبان نیز به زبان عربی پاسخ سئوال را داد تا هم تسلط خود را به زبان عربی نشان دهد و هم جواب اقدام بارزانی در سخن گفتن به زبان فارسی را داده باشد.

-در این نشست خبری تنها مترجم عربی به کار گرفته شده بود و با توجه به اینکه بارزانی و برخی خبرنگاران کرد مطالب خود را به زبان کردی مطرح کردند غیر از صالحی که می گفت مطالب را متوجه شده باقی حاضران از جمله خبرنگاران با مشکل مترجم مواجه بودند.