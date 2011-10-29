ماهواره مهمترین عرصه نبرد فرهنگی است/ قرارگاه ماهواره متعلق به سپاه نیست

حمید رضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ‌با اشاره به تاسیس معاونت جدید فرهنگی در این نهاد گفت: در گذشته در سپاه پاسداران چیزی به اسم معاونت فرهنگی زیاد وجود داشت اما یک معاونت راهبردی که در ستاد کل سپاه نقش یک حوزه ستادی راهبردی به عنوان قرارگاهی برای جنگ نرم باشد وجود نداشت و اخیرا با حضور من این معاونت تاسیس شد.

وی افزود: هویت معاونت فرهنگی و اجتماعی استراتژیک و راهبردی است و در حوزه جنگ نرم فرهنگی و در مقابله به دشمنان به فعالیت مشغول است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با تاکید بر اینکه ما در همه حوزه های فرهنگی اقداماتی را انجام می دهیم، گفت: البته در اهداف اولویت بندی هایی وجود دارد و تلاش می کنیم در حوزه مقابله و اقناع فعالیت هایی انجام دهیم.

مقدم فر با بیان اینکه امروز ماهواره ها مهمترین عرصه نبرد فرهنگی هستند، گفت: هم اکنون دشمن در حوزه فضای سایبر و ماهواره فعالیت های سنگینی را انجام می دهد که سپاه پاسداران در حوزه مقابله با این عرصه به فعالیت مشغول است.

وی در ادامه در خصوص فعالیت قرارگاه ماهواره گفت: این قرارگاه متعلق به سپاه پاسداران نیست.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه ادامه داد: اگر بپذیریم که سطح اول تهدیدات نظام جمهوری اسلامی ماهواره است و در عرصه های مختلف نفوذ کرده تشکیل قرارگاهی به نام ماهواره که عده ای صاحب نظر در آن جمع شوند و اتاق فکری برای مقابله با تهدیدات باشد حتما لازم است.