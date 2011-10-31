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۹ آبان ۱۳۹۰، ۷:۵۴

با رویکرد تئاتری/

فیتیله‌ایها با حضور الهام پاوه‌نژاد تئاترهای تلویزیونی تولید می‌کنند

فیتیله‌ایها با حضور الهام پاوه‌نژاد تئاترهای تلویزیونی تولید می‌کنند

گروه هنری "فیتیله" با حضور الهام پاوه‌نژاد 20 تئاتر تلویزیونی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان را برگرفته از قصص ایرانی و خارجی برای عرضه در شبکه نمایش خانگی تولید می‌کنند.

علی فروتن عضو گروه "فیتیله" درباره حضور این گروه موفق آثار تلویزیونی گروه سنی کودک و نوجوان در عرصه تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: ما در حال آماده‌سازی 20 تله‌تئاتر برای کودکان هستیم که با حضور محمد مسلمی، حمید گلی، بنده و خانم الهام پاوه‌نژاد تولید و اجرا می‌شود. داستان این تله‌تئاترها در یک محله شکل می‌گیرد و قرار است برای شبکه نمایش خانگی تولید شود.

وی تأکید کرد: برای اولین بار در ایران به این شیوه تله‌تئاتر برای کودکان تولید می‌شود. ضبط این تله‌تئاترها با چهار دوربین و با حضور بهترین تصویربردارها انجام می‌شود و بهترین کارگردان تلویزیونی نیز در تولید این پروژه با ما همکاری دارد.

فروتن با اشاره به تأکید گروه بر رویکرد تئاتری این پروژه به جای رویکرد تلویزیونی آن افزود: این تله‌تئاترها کارشناسی شده هستند و برای گروه سنی کودک و نوجوان با فضایی موزیکال و شاد و برگرفته از قصص ایرانی و سایر قصص کشورهای دنیا تولید می‌شوند. در این پروژه موضوع‌های روانشناسی و پرورشی کودک را با کارشناسی افراد متبهر در این حوزه به صورت طنز و موزیکال و در قالب تله‌تئاتر تولید می‌کنیم.

این هنرمند فعال تولیدات کودک و نوجوان در عرصه تئاتر و تلویزیون دربازه زمان تولید و پخش این تله‌تئاترها گفت: بعد از برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان تولید کار کلید می‌خورد و بعد از پایان مرحله تولید، هر هفته یک تله‌تئاتر به شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود و ما 20 هفته با تئاتر در خدمت خانواده‌ها خواهیم بود.

وی درباره حضور گروه "فیتیله" در عرصه تئاتر کودک و نوجوان و فعالیت‌های گروه یادآور شد: ما به تئاتر شهر، تالار وحدت و تالار هنر برای اجرای تئاتر بسنده‌ نکرده‌ایم و معتقدیم تئاتر را باید به میان مردم برد. از این رو تریلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به میان شهرها و روستاهای مختلف بردیم. ما با این تریلی 80 درصد ایران را گشتیم و حتی در افغانستان نیز به اجرای آثار کودک و نوجوان پرداختیم.

فروتن ادامه داد: ما در روستایی ساعت 11 شب به اجرای اثری برای کودکان و نوجوانان پرداختیم که در آن ساعت تمامی اهالی روستا به تماشای اثر نشستند.

وی تأکید کرد: ما به عنوان بازیگر برای با طراوات ماندن نیازمند تئاتر هستیم و تئاتر برای بازیگر به مانند اکسیژن است. ما در تلویزیون با وجود محدودیت‌های میزانسی به گونه‌ای تئاتر اجرا می‌کنیم.

کد مطلب 1446463

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