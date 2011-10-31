علی فروتن عضو گروه "فیتیله" درباره حضور این گروه موفق آثار تلویزیونی گروه سنی کودک و نوجوان در عرصه تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: ما در حال آماده‌سازی 20 تله‌تئاتر برای کودکان هستیم که با حضور محمد مسلمی، حمید گلی، بنده و خانم الهام پاوه‌نژاد تولید و اجرا می‌شود. داستان این تله‌تئاترها در یک محله شکل می‌گیرد و قرار است برای شبکه نمایش خانگی تولید شود.



وی تأکید کرد: برای اولین بار در ایران به این شیوه تله‌تئاتر برای کودکان تولید می‌شود. ضبط این تله‌تئاترها با چهار دوربین و با حضور بهترین تصویربردارها انجام می‌شود و بهترین کارگردان تلویزیونی نیز در تولید این پروژه با ما همکاری دارد.



فروتن با اشاره به تأکید گروه بر رویکرد تئاتری این پروژه به جای رویکرد تلویزیونی آن افزود: این تله‌تئاترها کارشناسی شده هستند و برای گروه سنی کودک و نوجوان با فضایی موزیکال و شاد و برگرفته از قصص ایرانی و سایر قصص کشورهای دنیا تولید می‌شوند. در این پروژه موضوع‌های روانشناسی و پرورشی کودک را با کارشناسی افراد متبهر در این حوزه به صورت طنز و موزیکال و در قالب تله‌تئاتر تولید می‌کنیم.



این هنرمند فعال تولیدات کودک و نوجوان در عرصه تئاتر و تلویزیون دربازه زمان تولید و پخش این تله‌تئاترها گفت: بعد از برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان تولید کار کلید می‌خورد و بعد از پایان مرحله تولید، هر هفته یک تله‌تئاتر به شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود و ما 20 هفته با تئاتر در خدمت خانواده‌ها خواهیم بود.



وی درباره حضور گروه "فیتیله" در عرصه تئاتر کودک و نوجوان و فعالیت‌های گروه یادآور شد: ما به تئاتر شهر، تالار وحدت و تالار هنر برای اجرای تئاتر بسنده‌ نکرده‌ایم و معتقدیم تئاتر را باید به میان مردم برد. از این رو تریلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به میان شهرها و روستاهای مختلف بردیم. ما با این تریلی 80 درصد ایران را گشتیم و حتی در افغانستان نیز به اجرای آثار کودک و نوجوان پرداختیم.



فروتن ادامه داد: ما در روستایی ساعت 11 شب به اجرای اثری برای کودکان و نوجوانان پرداختیم که در آن ساعت تمامی اهالی روستا به تماشای اثر نشستند.



وی تأکید کرد: ما به عنوان بازیگر برای با طراوات ماندن نیازمند تئاتر هستیم و تئاتر برای بازیگر به مانند اکسیژن است. ما در تلویزیون با وجود محدودیت‌های میزانسی به گونه‌ای تئاتر اجرا می‌کنیم.