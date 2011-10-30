430 مادر باردار مبتلا به سوء تغذیه در نیشابور خدمات دریافت می کنند

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو تفاهم‌نامه به‌عمل آمده با مسئولان موسسه بنیاد علوی مقرر شده تا برنامه حمایت تغذیه‌ای زنان باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه در خانوارهای نیازمند مراکز بهداشتی درمانی روستایی تحت پوشش این دانشکده که بر اساس شاخص‌های نیازمندی منطقه انتخاب شده‌اند، اجرا و تداوم پیدا کند.

وی تصریح کرد: هدف این برنامه ارتقاء سطح سلامت تغذیه‌ای زنان باردار و شیرده دچار سوء تغذیه نیازمند‍‌ است.

وی افزود: در این برنامه، زنان باردار از ابتدای ماه چهارم حاملگی تا شش ماه پس از زایمان که شاخص‌های بهداشتی - تغذیه‌ای را دارا هستند و به تایید اعضای تیم سلامت رسیده باشند به‌مدت 12 ماه تحت پوشش قرار داده می‌شوند.

فرهمند یادآور شد: منظور از زنان شیرده در حقیقت همان زنان بارداری هستند که از ابتدای برنامه تحت پوشش بوده‌اند تا بدین ترتیب از شیردهی موفقی برخوردار شوند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: در این برنامه تنها مناطق روستایی انتخاب شده تحت پوشش قرار می‌گیرند.

فرهمند افزود: در این برنامه سبد غذایی که شامل 14 قلم کالا است هر دو ماه یک‌بار به مادران شناسایی شده تحویل می‌شود.

وی اقلام سبد را برنج10 کیلوگرم، ماکارونی700 گرم، مرغ پنج کیلوگرم، تن ماهی شش عدد، خرما دو کیلوگرم، روغن مایع دو کیلو و 430 گرم، شکر یک کیلو و 800 گرم، عسل یک کیلو و 200 گرم، پنیر 900 گرم، مغز بادام 300 گرم، سویا دو کیلوگرم، عدس دو کیلوگرم، لوبیا چیتی دو کیلوگرم و نخودفرنگی یک کیلوگرم، عنوان کرد.

وی یادآور شد: اولین سری سبدهای غذایی در تاریخ هجدهم مهرماه سال جاری از مؤسسه علوی دریافت و از اول آبان ماه در مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت برنامه توزیع در حال اجراست.