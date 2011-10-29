خانه ای بر اثر اتصال سیم­ کشی برق در رشت طعمه حریق شد

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال تماس تعداد زیادی از شهروندان با سامانه سه رقمی 125 سازمان آتش ­نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر وقوع آتش­ سوزی در یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان سعدی، کوچه فلاحتی، کوچه دوازدهم، بلافاصله سه دستگاه خودروبه همراه نیرو از ایستگاه یک سازمان به محل اعزام شدند.

وی اظهارداشت: به دلیل وسعت حریق 14 دستگاه خودروی اطفائیه از سایر ایستگاه ­های سازمان به همراه 45 نفر نیرو در مدت کمتر از سه دقیقه در محل حادثه حضور یافتند.

مدیرعامل سازمان آتش­ نشانی رشت گفت: این آتش­ سوزی در یک ساختمان مسکونی که به دلیل اتصالی در سیستم سیم ­کشی برق از قسمت پشت بام ایجاد شده بود به علت عدم وجود دیوارهای آتش­بُر در سقف منازل همجوار به سرعت به دو واحد مسکونی مجاور نیز سرایت کرد که با عکس ­العمل به ­موقع آتش­ نشانان، حریق به سرعت مهار و اطفا شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچ ­گونه تلفات جانی به همراه نداشت.