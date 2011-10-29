خانه ای بر اثر اتصال سیم­ کشی برق در رشت طعمه حریق شد

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال تماس تعداد زیادی از شهروندان با سامانه سه رقمی 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر وقوع آتش سوزی در یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان سعدی، کوچه فلاحتی، کوچه دوازدهم، بلافاصله سه دستگاه خودروبه همراه نیرو از ایستگاه یک سازمان به محل اعزام شدند.
وی اظهارداشت: به دلیل وسعت حریق 14 دستگاه خودروی اطفائیه از سایر ایستگاه های سازمان به همراه 45 نفر نیرو در مدت کمتر از سه دقیقه در محل حادثه حضور یافتند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت گفت: این آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی که به دلیل اتصالی در سیستم سیم کشی برق از قسمت پشت بام ایجاد شده بود به علت عدم وجود دیوارهای آتشبُر در سقف منازل همجوار به سرعت به دو واحد مسکونی مجاور نیز سرایت کرد که با عکس العمل به موقع آتش نشانان، حریق به سرعت مهار و اطفا شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشت.
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