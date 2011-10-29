نبود راه آسفالته مشکل اصلی مردم روستاهای سنقر است

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد فدایی گفت: روستائیان شهرستان سنقر مشکلات فراوانی دارند که یکی از این مشکل‌ها، نداشتن جاده و راه اصلی است که مردم در دیدار با بنده، خواستار حل مشکل‌های موجود و تسریع در زمینه ساخت راه‌ها و آسفالت آن هستند.

فدایی با اشاره به اینکه طرح‌‌های راه‌ روستایی در شهرستان سنقر و کلیایی پیشرفت خوبی دارد، گفت: در حال حاضر پیمانکاران مشخص شده‌اند و مشغول کار هستند و طرح‌‌ها هم پیشرفت خوبی دارند که امیدواریم به ‌زودی شاهد بهره‌برداری از آن‌ها باشیم.

این نماینده مجلس گفت: اعتبار‌های قابل توجهی برای به پایان رساندن طرح‌‌ راه‌های روستایی تخصیص داده شده است و امسال در این حوزه انتخابیه ۹۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت انجام می‌شود که مجوز آسفالت این راه‌ها و اعتبار‌های لازم از وزارت راه و مسکن و شهرسازی گرفته شده و کارها در حال انجام است.

فدایی در پایان با تأکید بر بازدید از طرح‌‌های راه روستایی، افزود: در بازدید از مسیر روستاهای "پاییزآباد" و "گرجی‌بیان" که دارای چهار روستا هستند، مشخص شد که پیمانکار در حال کار کردن است و طرح مذکور، پیشرفت خوبی داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در مسیر روستا "کل‌کل" و مسیر روستای "علی‌آبادیوسفی" و "شریف‌آباد" هم پیمانکاران مشغول کار بوده و وضعیت طرح‌‌ها خوب است.

