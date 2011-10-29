به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی با اشاره به پیش‌نیازهای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه پژوهش تصریح کرد: یکی از این پیش‌نیازها انگیزه‌بخشی به طلاب برای مطالبه منویات مقام معظم رهبری است.



وی خواستار تغییر نگرش نسبت به مقوله پژوهش شد و این امر را یکی از پیش‌نیازهای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه پژوهش برشمرد.



معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: در این راستا باید به گونه‌ای عمل شود که وضعیت بودجه و امکانات پژوهش، متناسب با مطالبات باشد.



وی یکی دیگر از پیش‌نیازهای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه پژوهش را ایجاد وحدت رویه در فعالیت‌های پژوهشی حوزه برشمرد و اضافه کرد: انتظار می‌رود که تصمیم‌گیرندگان پژوهشی مجموعه‌های اصلی حوزوی یعنی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه هر ماه یا هر فصل یک بار گردهم آیند، برنامه‌های خود را ارائه کنند، از نظرات کارشناسی یکدیگر استفاده ببرند و تقسیم کار کنند.



خالقی از اهتمام بیشتر شورای عالی حوزه‌های علمیه به امر تحول در پژوهش به عنوان یکی دیگر از پیش‌نیازهای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه پژوهش یاد کرد و افزود: در این زمینه بخش‌های زیرمجموعه و کارشناسی شورای عالی حوزه‌های علمیه از اهمیت بیشتری برخودارند و این بخش‌ها باید نسبت به امر پژوهش اهتمام بیشتری بورزند.



وی ادامه داد: اگر قرار باشد مراکز حوزوی و مجریان نسبت به مطالبات پاسخگو باشند، باید به امور کارشناسی و برنامه‌های پیشنهادی آنها توجه بیشتری داشت.