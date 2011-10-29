تولیدات محصولات با کیفیت راه ورود به بازارهای جهانی است

علیرضا زاوشی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بر آن است تا با بستر سازی لازم برای ورود تولیدات استان به بازارهای جهانی و ایجاد هولدینگ صادراتی قوی برای تولیدات استان در راستای توسعه بخش تجارت خارجی استان مرکزی همت گمارد.

وی ادامه داد: علیرغم وجود برخی از مشکلات پیش آمده در مسیر صادرات تولیدات کشور، با برنامه ریزی های صورت گرفته حوزه تجارت خارجی کشور مسیر رو به رشدی را پیموده است، بطوری که صادرات بر مبنای محصولات تولیدی در دستور کار حوزه تجارت خارجی کشور قرار گرفته است.