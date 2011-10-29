تعهد خوزستان در مسکن مهر باید تا پایان سال محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی ظهر شنبه درجلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: دستگاه های که متولی خدمات زیرساختی هستند باید درکمترین زمان مشکلات موجود را بر طرف کنند.

رئیس شورای مسکن استان با گلایه از فرماندارانی که گزارشهای کامل و دقیق به شورا ارسال نکرده اند، گفت: در مواردی که لازم است باید فرمانداران و مسئولان دستگاه های خدمات رسان حتی حضور شبانه روزی در پروژه ها داشته باشند.



حجازی افزود: در سایتهای مسکن مهر لازم است علاوه بر واحدهای مسکونی تمامی مواردی که در پروژه تعریف شده بودند هم ساخته شوند و در مورد جدول گذاری، آسفالت، پیاده روها و زیباسازی و فضای سبز هم اقدامات لازم انجام شود.



وی تصریح کرد: در خلال این بازدیدها و مراسم مسئولان با اختیاراتی که دارند می توانند یارانه بیشتری به این پروژه ها بدهند.



حجازی به معاونت عمرانی استانداری خوزستان دستور داد نامه ای به دادگستری استان مبنی بر تعیین تکلیف تعاونیهایی که به تعهدشان عمل نکرده اند، ارسال کنند.



استاندار خوستان با اشاره به تعهد ساخت 40هزار واحد مسکونی در سال 91 تصریح کرد: باید تا پایان سال میزان تعهد ساخت مسکن مهر در استان خوزستان انجام شود و هیچ پروژه ای به سال بعد موکول نشود.



در جلسه شورای مسکن استان الزام تعاونیها به اجرای نماهای مصوب به منظور ایجاد هماهنگی و حفظ سیما و منظر شهری مطرح شد.

همچنین شرکتهای خدمات رسان در پروژه های مسکن مهر استان ملزم به ترمیم و اجرای صحیح و فنی نوارهای حفاری شده شدند.



درادامه جلسه پیشنهاد استفاده محدود از اتباع بیگانه در برخی ازشهرستانها در سایتهای مسکن مهر تا پایان سال مطرح شد که استاندار خوزستان طبق مصوبات قبلی این طرح را رد کرد.