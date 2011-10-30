جایگاه شهدا بالاتر از جایگاهها و مقامهای سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محسن قاجاریان در جلسه شورای اداری این شهرستان در تالار شهید عابد فرمانداری نیشابور با بیان اینکه شهدا از تمام جریانات بالاتر هستند تأکید کرد: جایگاه و ارزش شهدا به مراتب بالاتر از جایگاهها و مقامهای سیاسی در جامعه است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه هر کسی در جامعه آبرویی دارد به ‌برکت همین خون شهداست یادآور شد: اگر شهدا نبودند همین سرنوشت عراق بلکه بدتر از آن را به سر ما می‌آوردند.

قاجاریان اضافه کرد: یادواره شهید یکصدم هم مال شهید نیست زیرا آنان نیازی ندارند و بالاتر از این مراسم‌ هستند.

وی معتقد است: به هر شکل و علتی جریان شهید را به هیچ جریانی مخلوط نکنید و هر کاری که از دستتان می‌آید برای آنان انجام دهید.

قائم‌مقام دومین کنگره بزرگداشت سرداران، امیران و دو هزار و سیصد شهید شهرستان نیشابور گفت: در شرایطی که بسیاری از شهرستانها هنوز نتوانسته‌اند یک کنگره شهید را برگزار کنند نیشابور دومین کنگره شهدا را برگزار می‌کند.

قاجاریان افزود: همدلی و مشارکت مسئولان ادارات شهرستان باعث شد این کنگره برای دومین بار در نیشابور برگزار شود.

وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی و فضاسازی خوبی در سطح شهر برای کنگره انجام شده، اظهار داشت: مسئولان ادارات برای شرکت و همکاری در برنامه‌های شهدا یک فرصت و توجه ویژه‌ای را برای عرض ادب به محضر شهیدان داشتند.