بازرگانی نیشابور برای 970 نفر شغل ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمدار ظهر شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان در تالار شهید عابد فرمانداری نیشابور، اظهار کرد: امسال ایجاد یک هزار و 140 فرصت شغلی، تعهد این اداره به فرمانداری بوده است.

وی اظهار داشت: دو هزار و 600 نفر نیز تعهد خانگی بوده که سه هزار و 300 نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کرده‌اند.

وی، برگزاری نمایشگاه‌های عمومی و تخصصی در نیشابور، طرح هدف‌مندی آرد و گندم، خرید تضمینی گندم توسط سیلوی شهرستان با همکاری شرکت غله، مدیریت تأمین و تنظیم کالاهای اساسی را از خدمات مهم بازرگانی نیشابور از ابتدای سال تاکنون عنوان کرد.

شریعتمدار با اشاره به پیگیری برای ایجاد مجتمع‌های بافندگی و بیمه بافندگان فرش شهرستان، تاکید کرد: حمایت توأمان از حقوق مصرف کنندگان با هماهنگی بین حلقه‌های تولید و مصرف، وظیفه مدیریت بازرگانی نیشابور است.