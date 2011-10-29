اشتغال در خوزستان به سمت صنعت و کشاورزی حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: در سفرهای شهرستانی که تا کنون داشته ایم روند اشتغالزایی مناسب بوده است.

وی افزود: بسیاری از افراد در مراحل ساخت و احداث پروژه ها اشتغال دارند که تعداد آنان در آمار شغلهای ایجاد شده لحاظ نشده است. همچنین بیمه استان باید آماری از بیمه شده های سال 90در اختیار شورای استان قرار دهد تا بتوان به عنوان مرجعی مطمئن مورد استفاده قرار بگیرند.



وی افزود: آمار بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان بالاست که دلیل آن عدم تناسب رشته با فعالیتهای مورد نظر است. متاسفانه در بسیاری از رشته های دانشگاهی علوم انسانی در استان نمی توان شغل ایجاد کرد به همین دلیل اشتغال دراستان خوزستان حول محورهای صنعت و کشاورزی است.



رئیس کارگروه اشتغال در استان خوزستان در مورد الزام خرید دستگاه ها در داخل استان گفت: باید در مواردی که کیفیت و قیمت کالاها در استان مناسب باشد دستگاه ها خریدشان را تا حدی که در دیوان محاسبات مانعی نداشته باشد در خود استان انجام دهند.



وی با اشاره به میزان تعهد اشتغالزایی در استان گفت: تمامی دستگاه ها باید با توان هرچه بیشتر به تعهدشان عمل کنند. در برخی از شهرستان ها حتی فراتر از تعهد درنظرگرفته شده اشتغالزایی شده است.



استاندار خوزستان تاکید کرد: تمامی دستگاه ها موظف هستند آمار دقیق اشتغال ایجاد شده و تعداد افراد به کار گرفته شده را به شورای اشتغال استان اعلام کنند.