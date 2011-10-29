اجرای بورسیه نخبگان در موسسات کشوری/ ارائه فاز اول سند راهبردی نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور روز شنبه در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی افزود: این آیین نامه برای جذب نخبگان در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به آیین نامه های دیگر در زمینه ارائه تسهیلات برای نخبگان گفت: آیین نامه ودیعه مسکن نخبگانی که دانشجوی دکتری هستند نیز به تصویب رسیده است. این آیین نامه دانشجویان دکتری و متاهل که تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار دارند را شامل می شود.

سهراب پور، وظیفه اصلی بنیاد ملی نخبگان را شناسایی نخبگان، حمایت مادی و معنوی، هدایت و جذب آنها عنوان کرد و افزود: طبق آیین نامه و اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعدادی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان قرارمی گیرند.

وی از نهایی شدن تدوین آیین نامه نخبگان هنری خبر داد و گفت: امیدوار هستیم این آیین نامه تا پایان سال جاری اجرایی شود.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به طرح حمایت از اساتید و هیئت علمی نخبه کشور، در حال حاضر کار بر روی تهیه سند راهبردی نخبگان کشور آغاز شده است و امیدواریم بخش اول آن به زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.