کاشمر از قطب های تولید انیمیشن در خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نهاوندی قبل از ظهر شنبه در نشست با فعالان حوزه فرهنگ و هنر کاشمر و با اشاره به شعار تحول در تولید و شکوفایی در محتوا بیان داشت: با شکستن انحصار تولید، در حال حاضر آمادگی داریم بخشی از تولید انیمیشن در سال را به هنرمندان کاشمر واگذار کنیم.

وی همچنین برای انعکاس سریع اخبار شهرستان کاشمر در واحد خبر مرکز اعلام آمادگی کرد.

نهاوندی افزود: در بخش تولید آثار مستند نیز مستند سازان استان به هرمقدار که توسط هنرمندان استان تولید شود، منطبق بر سیاستهای رسانه ملی و الویت ها و استانداردها توسط مرکز خریداری می شود.

وی اضافه کرد: درخصوص تولید تله فیلم نیز سیاست برون سپاری اعمال شده است و درحال حاضر 5 تله فیلم تولید شده است که تنها 2 تله فیلم در مرکز ساخته شده و 3 تله فیلم دیگر در بیرون از مرکز آماده بهره برداری است.

نهاوندی با اشاره به لزوم تسریع در چرخه تولید، از آمادگی صدا و سیمای استان برای خرید فیلمنامه های آماده تولید اعلام کرد و گفت: در حوزه موسیقی نیز اعتقاد بر این است که از موسیقی مناسب سنتی و ایرانی و مقامی شعر محور و برخاسته از افکار و اندیشه های متعالی و معنوی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به مسائل حماسی، انقلابی و ارزشی، امید آفرینی به ویژه در حوزه جوانان و تحکیم بنیان خانواده و دین و اخلاق و اصلاح رفتار اجتماعی در اولویت کاری رسانه قرار دارد، ابراز داشت: با تفاهم نامه مشترکی که با فرمانداری شهرستان خواهیم داشت استعدادها و پتانسیل های اجتماعی، فرهنگی و هنری شناسایی می شود تا از آنها بهره برداری بیشتر در آینده انجام گیرد.

وی در این راستا هفته آینده را در شبکه استانی هفته کاشمر به منظور انعکاس و بیان ظرفیت ها و موضوعات مختلف این شهرستان اعلام کرد.

در این نشست هنرمندان کاشمری مهمترین درخواست خود را اهمیت دادن به هنرمندان شهرستانی عنوان کردند.

همچنین آنها از مشخص نبودن جایگاه هنر شهرستان به ویژه موسیقی، انیمیشن و تئاتر در صدا و سیما انتقاد کرده و خواستار تنظیم تفاهم نامه ای با هنرمندان شهرستانی جهت ارائه فعالیت های هنری در صدا و سیما ی استان شدند.

در این نشست موضوع پوشش دیجیتالی در شهرستان های استان در صورت تأمین اعتبارات عمرانی و گسترش موج اف ام برای رفع مشکلات پوشش شهرستان های استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.