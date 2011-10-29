  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

بهزاد خبر داد:

کارگاه آموزشی بسته بندی زعفران در خراسان رضوی برگزار می شود

کارگاه آموزشی بسته بندی زعفران در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازاریابی و توسعه صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت از برگزاری کارگاه آموزشی بسته بندی زعفران در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بهزاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کارگاه آموزشی برای اولین بار در خراسان رضوی، با همکاری سازمانهای توسعه تجارت ایران و تجارت جهانی ژاپن "چترو"، 29 آبان ماه جاری برگزار می شود.

وی گفت: تشکلهای صادراتی نظیر صندوق توسعه صادرات زعفران، اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران، عامل توسعه تجارت خوشه زعفران و سازمانهاو نهاد های دولتی نظیر جهاد کشاورزی، گمرک در برگزاری این کارگاه تعامل و مشارکت دارند.

وی افزود: این کارگاه آموزشی با هدف آموزش شیوه های نوین بسته بندی و تبیین تاثیر بسته بندی برعرضه، بازاریابی و فروش با هدف آشنایی با روش صحیح بسته بندی در بازارهای داخلی و جهانی برگزار می شود.

کد مطلب 1446516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها