کارگاه آموزشی بسته بندی زعفران در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بهزاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کارگاه آموزشی برای اولین بار در خراسان رضوی، با همکاری سازمانهای توسعه تجارت ایران و تجارت جهانی ژاپن "چترو"، 29 آبان ماه جاری برگزار می شود.

وی گفت: تشکلهای صادراتی نظیر صندوق توسعه صادرات زعفران، اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران، عامل توسعه تجارت خوشه زعفران و سازمانهاو نهاد های دولتی نظیر جهاد کشاورزی، گمرک در برگزاری این کارگاه تعامل و مشارکت دارند.

وی افزود: این کارگاه آموزشی با هدف آموزش شیوه های نوین بسته بندی و تبیین تاثیر بسته بندی برعرضه، بازاریابی و فروش با هدف آشنایی با روش صحیح بسته بندی در بازارهای داخلی و جهانی برگزار می شود.