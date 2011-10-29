به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شالچیان گفت: بر طبق این قرارداد که در قالب قرارداد نوآوری تنظیم شده، دانشگاه تهران علاوه بر بهسازی نمونه اتوبوس هیبرید، انجام تست های عملکردی و کیفیت مطابق با استانداردهای تجاری سازی و اخذ تاییدیه از مراکز معتبر را نیز انجام خواهد داد.

مدیر توسعه دانش فنی و عضو کارگروه توسعه فناوری هیبرید ایدرو تصریح کرد: به این ترتیب، نمونه بهسازی شده اتوبوس هیبریدی دانشگاه تهران تا 10 ماه آینده آماده تجاری سازی و تولید انبوه صنعتی در یکی از خودروسازان معتبر کشور خواهد بود.

وی اظهارداشت: نخستین نمونه اتوبوس هیبریدی در کشور سال گذشته توسط دانشگاه تهران رونمایی شد که این اتوبوس با حمایت سازمان گسترش و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور و نیز شرکت ایران خودرو تولید شد.

مدیر توسعه دانش فنی ایدرو اضافه کرد: طبق برنامه زمان بندی انجام گرفته، کمیته اجرایی تولید سه نمونه خودروی سواری هیبریدی هم با مسئولیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شکل گرفته و تیم‌های توسعه محصول در ایران خودرو مشغول توسعه این فناوری هستند.

شالچیان ادامه داد: قرارداد همکاری در این پروژه، بعنوان یکی از چهار طرح کلان ملی فناوری، سال گذشته بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حضور رییس جمهوری به امضا رسید.

به گفته وی، مبلغ کل این قرارداد 9 میلیارد تومان است که شش میلیارد تومان آن از محل منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و شرکت ایران خودرو تامین می شود و مابقی هزینه را معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تامین خواهد کرد.

مدیر توسعه دانش فنی و عضو کارگروه توسعه فناوری هیبرید ایدرو گفت: نتیجه این قرارداد که 3 نمونه مهندسی خودروی هیبریدی سمند است، برای تولید انبوه به صنایع خودروسازی ارایه خواهد شد.

شالچیان خاطرنشان کرد: مجری این طرح، مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو) با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که تیم های مهندسی خود را شکل داده و هم اکنون مشغول طراحی می باشد. این در حالی است که پیش از این، شرکت ایران خودرو نمونه ای از یک سمند هیبرید را که از آن با عنوان خودروی (میکروهیبرید) نام برده می شود ساخته و معرفی کرده است.

این مقام مسئول بیان داشت: در قراردادی که با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به امضا رسیده، تهیه و تدوین یک طرح جامع یا "نقشه راه" خودروهای هیبریدی نیز پیش بینی شده است.

وی افزود: این سازمان اقدام به ایجاد کارگروهی در حوزه توسعه فناوری هیبرید نموده که در این کارگروه از کلیه فعالان مطرح در این حوزه که دستاوردهایی داشته اند دعوت به همکاری بعمل خواهد آورد تا در این دو پروژه بزرگ نقشی ایفا کنند و در صورت لزوم، برای توسعه این فناوری، پروژه های جدید زیر نظر کارگروه تعریف گردد.

لازم به ذکر است، هر وسیله نقلیه ای که از ترکیب دو یا چند منبع نیرو استفاده می کند، به آن خودروی هیبرید Hybrid (دونیرو) اطلاق می شود. این خودروها اغلب از یک نوع سوخت فسیلی و یک منبع انرژی الکتریکی استفاده می کنند که به عنوان مثال در خودروهای سواری شهری، سوخت فسیلی بنزین یا CNG است و انرژی الکتریکی توسط باتری ها تامین می گردد. از انواع مختلف این خودروها می‌توان به هیبرید بنزینی، هیبرید الکتریکی، هیبرید موازی و هیبرید سری اشاره کرد.

کاهش مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از باتری‌های قابل شارژ و همچنین کاهش آلایندگی ناشی از مصرف سوخت، از جمله مهمترین مزایای خودروهای هیبریدی به شمار می روند.

خودروهای هیبریدی هزینه طراحی و تولید بسیار بالایی داشته و به همین دلیل متقاضی برای آنها اندک است. پیش بینی می شود تا سال 2020 میلادی 5/2درصد خودروهای تولیدی دنیا را هیبریدها تشکیل خواهند داد.

در کشور ما دستیابی به رقم پنج درصد تولید برای خودروهای هیبریدی تا پایان برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده که در صورت تحقق برنامه ها، در سال 1403 در کشور 5/1 میلیون خودروی هیبریدی و الکتریکی وجود خواهد داشت.