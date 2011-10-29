93 درصد درآمد شهرداری اهواز از مردم تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف افزود: بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از اهواز تولید و صادر می شود اما دریغ از یک ریال که از شرکت نفت به شهرداری واریز کند.

وی تصریح کرد: تا به ‌حال کمکی از محل فروش نفت به این سازمان نشده است.



شهردار اهواز با بیان اینکه باید حس مشارکت مردم در اداره شهر ایجاد شود، گفت: در زمان حاضر این حس وجود ندارد و در صورت ایجاد چنین حسی قطعا بسیاری از مشکلات حل می شود.



کتانباف تصریح کرد: ما در شهری مدیریت می کنیم که شاخصهای شهری در آن مشخص نیست و نمی دانیم هدف ما کجاست در واقع در محیطی تاریک حرکت می‌کنیم و به همین دلیل قطعا با چاله و دست اندازها روبرو می شویم.



وی با بیان اینکه در زمان حاضر در شهرداری با یک سردرگمی در حال حرکت هستیم، تصریح کرد: شهر موجودی زنده است و مردم نیازمند خدمات هستند. مردم اهواز از اینکه این شهر مثل شهرهای اصفهان، تهران و کرج یا شیراز نیست ناراضی هستند اما در واقع این‌ نارضایتی به این دلیل است که ما مثل آنها فکر، عمل، رفتار و برنامه ریزی نمی کنیم. باید کارها بر اساس برنامه باشد که نیست در حالیکه می توان بر اساس برنامه یک حرکت منظمی داشته باشیم.



شهرداری اهواز گفت: توجه به روح شهر در کنار کالبد شهر بسیار مهم است، روح شهر همان مردم هستند و برای توجه بیشتر به مردم نیازمند اطلاعات و آمار هستیم. هر ساله هزینه‌های سرسام آوری در زمینه آمارگیری و ایجاد امکانات و تجهیزات صرف می شود اما باید بتوانیم چگونه از این آمار و اطلاعات بهره برداری کنیم.