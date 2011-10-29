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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

کتانباف:

93 درصد درآمد شهرداری اهواز از مردم تامین می شود

93 درصد درآمد شهرداری اهواز از مردم تامین می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: شهردار اهواز گفت: بیش از 93 درصد هزینه های شهری توسط مردم تامین می شود ولی بخشی از آن صرف خدمات رسانی به مجموعه شرکتهای نفت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف افزود: بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از اهواز تولید و صادر می شود اما دریغ از یک ریال که از شرکت نفت به شهرداری واریز کند.

وی تصریح کرد: تا به ‌حال کمکی از محل فروش نفت به این سازمان نشده است.

شهردار اهواز با بیان اینکه باید حس مشارکت مردم در اداره شهر ایجاد شود، گفت: در زمان حاضر این حس وجود ندارد و در صورت ایجاد چنین حسی قطعا بسیاری از مشکلات حل می شود.

کتانباف تصریح کرد: ما در شهری مدیریت می کنیم که شاخصهای شهری در آن مشخص نیست و نمی دانیم هدف ما کجاست در واقع در محیطی تاریک حرکت می‌کنیم و به همین دلیل قطعا با چاله و دست اندازها روبرو می شویم.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر در شهرداری با یک سردرگمی در حال حرکت هستیم، تصریح کرد: شهر موجودی زنده است و مردم نیازمند خدمات هستند. مردم اهواز از اینکه این شهر مثل شهرهای اصفهان، تهران و کرج یا شیراز نیست ناراضی هستند اما در واقع این‌ نارضایتی به این دلیل است که ما مثل آنها فکر، عمل، رفتار و برنامه ریزی نمی کنیم. باید کارها بر اساس برنامه باشد که نیست در حالیکه می توان بر اساس برنامه یک حرکت منظمی داشته باشیم.

شهرداری اهواز گفت: توجه به روح شهر در کنار کالبد شهر بسیار مهم است، روح شهر همان مردم هستند و برای توجه بیشتر به مردم نیازمند اطلاعات و آمار هستیم. هر ساله هزینه‌های سرسام آوری در زمینه آمارگیری و ایجاد امکانات و تجهیزات صرف می شود اما باید بتوانیم چگونه از این آمار و اطلاعات بهره برداری کنیم.
کد مطلب 1446519

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