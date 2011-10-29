حمله صهیونیستها به رفح/ شش فلسطینی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی یک پایگاه جنبش جهاد اسلامی فلسطین در رفح واقع در نوارغزه را بمباران کردند.
در این حمله هوایی دستکم شش فلسطینی شهید شدند.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از حمله رژیم صهیونیستی به یک پایگاه جنبش جهاد اسلامی فلسطین و شهادت شش فلسطینی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی یک پایگاه جنبش جهاد اسلامی فلسطین در رفح واقع در نوارغزه را بمباران کردند.
در این حمله هوایی دستکم شش فلسطینی شهید شدند.
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