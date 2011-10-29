  1. استانها
  2. کرمان
۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

بلاژویچ در گفتگو با مهر:

لبخند هدیه مس به مردم کرمان/ راه آهن را در کرمان شکست می دهیم

لبخند هدیه مس به مردم کرمان/ راه آهن را در کرمان شکست می دهیم

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان با اشاره به روحیه بالای بازیکنان مس کرمان گفت: تنها هدف مس تداوم پیروزیهای تیم و شکست راه آهن در کرمان است.

میرسلاو بلاژویچ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سه پیروزی پی در پی مس را در شرایط آرمانی قرار داده است ضمن اینکه این پیروزیها نباید موجب غرور بازیکنان شود زیرا از امتیاز سایر تیمها بسیار عقب هستیم و باید حتی روی تک امتیازها حساب کنیم.

وی ادامه داد: مس هم اکنون از روحیه بسیار بالایی برخوردار است و تمام تلاش خود را برای تداوم این موقعیت به کار خواهیم بست.

وی تصریح کرد: با تغییر مدیریت تیم وضعیت به یکباره تغییر کرده است و خوشبختانه با دید باز مدیرعامل جدید مشکلات تیم یکی پس از دیگری حل شد و هم اکنون شرایط بسیار مطلوب است.

چیرو افزود: بازیهای راه آهن به خوبی آنالیز شده است و نقاط قوت و ضعف این تیم را شناسایی کرده ایم و تمرینات نیز بر اساس همین شاخصها بوده است.

وی با اشاره به جایگاه راه آهن در لیگ گفت: تیم راه آهن تیمی قلدر است و اگر از نظر فوتبالی در نظر بگیریم و روی برگه کاغذ، جایگاه این تیم در این مکان نیست.
 

کد مطلب 1446523

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها