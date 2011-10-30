اعزام تیم ووشو یزد به مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اسدی در وزن منفی 56 کیلوگرم، حامد صفری در منفی 60، عادل نوری در منفی 65، محمد قائدی در منفی 70، امید جهان تاب در منفی 75، سیاوش احمدزاده در منفی 80 و محمد باقر ولی زاده در منفی 90 کیلوگرم تیم ووشو استان یزد را در مسابقات قهرمانی کشور تشکیل می دهند.

مسابقات ووشو قهرمانی کشور به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقات اسکواش بانوان در شهرستان یزد

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یک دوره مسابقه اسکواش بانوان در شهرستان یزد برگزار شد.

این مسابقات با حضور 25 شرکت کننده در دو رده سنی زیر 11 و 13 سال در سالن اختصاصی اسکواش یزد برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مسابقات به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند و در پایان در رده سنی زیر 11 سال زهرا حسنی اول شد و فاطمه فرخ زادیان در جایگاه دوم قرار گرفت و زهرا رستگار و شقایق حکیمیان مشترکا سوم شدند.

در رده سنی زیر 13 سال فهیمه مزیدی بر سکوی نخست ایستاد و هانیه حجازی دوم شد و زهرا محسنی زاده و نسترن خلاصه زاده مشترکا به مقام سومی دست پیدا کردند.

برگزاری هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان استان در یزد

هفته دوم مسابقات لیگ تیراندازی با کمان استان در یزد برگزار شد.

در لیگ تیراندازی با کمان استان تیمهای ثامن الحجج، کانون تبلیغات ولیعصر، موزائیک الماس میبد، اسماء، شاهد و فجر اردکان در بخش ریکرو آقایان و پنج تیم بانک ثامن الحجج، موزائیک الماس میبد، شاهد، هیئت استان یزد و کوثر صدوق در ریکرو بانوان و چهار تیم کارخانجات بافق، موزائیک الماس میبد، هیئت استان یزد و هیئت مهریزد در کامپوند مردان با هم به رقابت پرداختند.

هفته دوم این مسابقات در مجموعه ورزشی شش هزار نفره شاهدیه برگزار خواهد شد.

افتتاح بزرگترین سالن سنگ نوردی استان در شهرستان بافق

بزرگترین سالن سنگ نوردی استان یزد در شهرستان بافق افتتاح شد.

بزرگترین سالن سنگ نوردی استان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور آتش افروز رئیس اداره ورزش و جوانان، یاراحمدی مدیرعامل شرکت سنگ آهن، زارع نماینده مدیرکل ورزش و جوانان استان، حسینی رئیس هیئت کوهنوردی استان با مساحت 326 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 430 میلیون ریال به بهره برداری رسید.