ثبت نام در جشنواره جایزه جهانی بیداری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این جشنواره با موضوع خیزش ملل جهان برای عدالت، پایداری در برابر سلطه، مبارزه با استبداد برگزار می شود و شرکت کنندگان از کشورهای مختلف جهان می توانند جهت ارسال آثار خود تا 15 بهمن ماه آثار خود را برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند.

علاقمندان در رشته پوستر می توانند حداکثر با ارائه 5 اثر در جشنواره شرکت نمایند.

در رشته عکاسی هر هنرمند می‌تواند حداکثر با ارائه 7 عکس و با انتخاب شیوه تک عکس و مجموعه از از عکسها یا گزارش تصویری که همراه با متن باشد در نمایشگاه شرکت کند. آثار می‌تواند به صورت فتوشیمی دیجیتال، سیاه و سفید و یا رنگی تهیه شده باشد، اما ضروری است که فایل تصویری مناسب بر اساس مقررات نمایشگاه عرضه شود.

در فراخوان این جشنواره تأکید شده است عکسها‌ نباید با برنامه‌های رایانه‌ای دستکاری شده باشد.

در رشته کاریکاتور هر هنرمند می‌تواند حداکثر با ارسال 5 اثر در جشنواره شرکت کنند، آثار پس از انتخاب نهایی در ابعاد مناسب چاپ و در نمایشگاه ارائه خواهد شد.



علاقمندان می توانند جهت ثبت‌نام، تکمیل فرم شرکت، ارسال تصویر آثار و دریافت کد رهگیری تا 15 بهمن ماه به سایت www.awakeningaward.com مراجعه کنند.

ثبت نام در این جشنواره از دیروز 7 آبان ماه آغاز شده و آخرین زمان ارسال آثار 14 بهمن ماه اعلام شده است. آثار ارسالی طی روزهای 17 تا 26 اسفند ماه امسال بررسی می شوند و نمایشگاه در اردیبهشت ماه 1391 برگزار می شود.