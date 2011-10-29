دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده در دانشگاه چمران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راضی جلالی پیش از ظهر شنبه در همایش «دانشگاه‌، دانشجو و خانواده» اظهار کرد: تعامل خانواده با دانشگاه و دانشجویان همچون یک حلقه ارتباطی مفقوده احساس می شد و ایجاد دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده تلاشی برای ایجاد تعامل میان خانواده و دانشگاه، در سیستم آموزش عالی است که بی شک نتایج پرباری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، خلاء عاطفی و افت تحصیلی متاثر از آن به دست می آید.

وی گفت: دانشگاه می تواند با برقراری ارتباط با خانواده دانشجویان و اطلاع رسانی به آنها در ابعاد و اشکال مختلف، گامی کوچک در راستای تبادل افکار و کاهش فشارهای روانی ناشی از دور شدن دانشجو و خانواده از یکدیگر، ایجاد سازگاری بهینه با شرایط جدید و افزایش توان مهارت در حل مسئله بردارد.



راضی جلالی ادامه ‌داد: معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از نیمسال نخست سال تحصیلی 91-90 با تشکیل دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده به عنوان زیر مجموعه ای از مرکز مشاوره حوزه معاونت دانشجویی، نسبت به ایجاد این حلقه ارتباطی مفقوده اقدام کرد. دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده، دست همکاری والدین را که به هر طریق می توانند دانشگاه را در این امر یاری رسانند به گرمی می فشارد و از پیشنهادات پربارشان استقبال می کند.



معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره جایگاه دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده گفت: مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی، نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی، تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره و برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی ازجمله وظایف حوزه معاونت دانشجویی است.



راضی‌جلالی بالابردن سطح ارتباط دو جانبه بین دانشگاه و خانواده دانشجویان و افزایش پشتیبانی والدین، آشنایی با مقررات و شرایط آموزشی دانشگاه، پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی دانشجویان، ایجاد ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه، دانشجویان و خانواده آنان، پی ریزی روابط والدین دانشجویان با فرزندانشان بر پایه صحیح و افزایش مهارتهای ارتباطی والدین با دانشجو، آشناسازی والدین با وظایف خود در برهه ای جدید و حساس از زندگی فرزندانشان، آینده نگری پیرامون امکانات شغلی دانشجویان و بهره گیری از امکانات خانواده و زمینه های جذب دانشجو در کار را از جمله اهداف تشکیل دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده اعلام کرد.



وی ادامه داد: همچنین بهره‌گیری از آرا و اندیشه والدین فرهیخته در عرصه علم و فرهنگ و اتخاذ تصمیمات مناسب در دانشگاه، ایجاد فضای روحانی و معنوی در دانشگاه و خانواده برای رشد علمی و عملی دانشجویان، افزایش حمایت اجتماعی دانشجویان از طریق بهبود کیفیت ارتباط خانواده آنان و ایجاد کانال ارتباطی دانشگاه با خانواده به منظور اطلاع رسانی در پیشگیری از بحرانها، شرایط اضطراری و استرسهای زندگی دانشجویی، از دیگر اهداف راه اندازی این دفتر است.