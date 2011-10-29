استاندار مازندران از غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران در این بازدید در خصوص مسایل مختلف با خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگو خواهد کرد.
هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای ایران از سوم تا دهم آبانماه در محل مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود.
ساری - خبرگزاری مهر: سی علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران در این بازدید در خصوص مسایل مختلف با خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگو خواهد کرد.
هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای ایران از سوم تا دهم آبانماه در محل مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود.
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