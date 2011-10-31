کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت 13 آبان تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با بیان اینکه مسئولیت کمیته فرهنگی و هنری ستاد بزرگداشت 13 آبان بر عهده این اداره کل ارشاد است، خواستار هماهنگی و مساعدت بیشتر تمام دستگاه های عضو برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن این برنامه در سطح استان شد.

حسن مفیدی با اشاره به بحث بیداری اسلامی و استکبار زدایی افزود: قرائن حاکی از آن است که اکنون آزادیخواهان جهان، فرهنگ انقلاب اسلامی ایران را به عنوان فرهنگ مورد نیاز انقلاب‏های خود پذیرفته اند.

وی تاکید کرد: بی ‌تردید قیام علیه غرب که برای آزادی فرهنگی، فکری و گفتمانی در کشورهای خاورمیانه اتفاق افتاده است، متأثر از انقلاب اسلامی ایران است.

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی درابرکوه

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد و اعضای انجمن کتابخانه های عمومی در محل فرمانداری ابرکوه برگزار شد.

در این جلسه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع کتابداران و رهنمودهای ایشان درباره کتاب و کتابخوانی، در خصوص بدهی معوقه نیم درصد شهرداری به انجمن کتابخانه های عمومی، مشکل نیروی انسانی کتابخانه ها و ... بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارهای لازم ارائه شد.

برگزاری نوزدهمین دوره هفته برگزاری کتاب جمهوری اسلامی ایران در یزد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نوزدهمین دوره هفته برگزاری کتاب جمهوری اسلامی ایران را با همکاری دستگاههای فرهنگی استان برگزار می کند.

این هفته که از 22 تا 29 آبان برگزار می شود با اجرای برنامه متنوع آغاز می شود.

مراسم تجلیل از خادمان عرصه کتاب، برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اهدای کتاب، مسابقات کتابخوانی و ... ز اهم برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در هفته کتاب و کتابخوانی است.

برگزاری نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر ارشاد یزد

نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی آسیبهای رفتاری موجود به ویژه عفاف و حجاب و اقدامات انجام شده برای رفع معضلات ناشی از سوء رفتار در این مورد، بر اشاعه روحیه تذکر لسانی تاکید شد.

شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همچنین هفت محور را به عنوان آسیبهای قابل بررسی تعیین کرد و راهکارهای اجرایی آن تعریف و مقرر شد تا اجرایی شود.