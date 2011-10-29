بسیاری از بیماران خاص کرمانشاه هنوز شناسایی نشده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیگلری با اشاره به 17 هزار بیمار خاص در استان کرمانشاه، گفت: این افراد شامل بیماران کلیوی، هموفیلی، دیابت، سرطانی، تالاسمی هستند.

بیگلری تاکید کرد: آمار واقعی بیماران خاص استان کرمانشاه بیشتر از رقم مذکور است و بسیاری از بیماران خاص استان هنوز شناسایی نشده اند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران خاص استان کرمانشاه تصریح کرد: انجمن حمایت از بیماران خاص کرمانشاه تنها استان در کشور است که حتی بیماران صعب العلاج را تحت پوشش قرار داده است، با این وجود، توان و بضاعت کافی برای کمک به امر درمان این همه بیماران را نداریم.

بیگلری گفت: انجمن در زمینه تهیه دارو برای بیماران با مشکل مالی مواجه است و از سویی دیگر، بیماران و خانواده های آنان نیز توانایی مالی لازم را برای پرداخت هزینه های درمانی ندارند.

وی با اشاره بر لزوم همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی، اداری و اتحادیه های بخش خصوصی، گفت: از مسئولین می خواهیم تا فرهنگ کمک به بیماران خاص را در استان با فعالیت‌های تبلیغی و مصوبات خود به خصوص در شورای شهر و ادارات و نیز ارگانهای اقتصادی و تولیدی استان، نهادینه کنند.

بیگلری در پایان با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو، گفت: در سال گذشته 22 هزار نفر در کشورمان بر اثر مرگ مغزی از دنیا رفته اند که بر اساس آمارها تنها،300 نفر از آنها، اعضایشان به دیگران اهدا شده است.