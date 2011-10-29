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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

بیگلری:

بسیاری از بیماران خاص کرمانشاه هنوز شناسایی نشده اند

بسیاری از بیماران خاص کرمانشاه هنوز شناسایی نشده اند

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: رئیس انجمن حمایت از بیماران خاص استان کرمانشاه گفت: آمار واقعی بیماران خاص استان کرمانشاه بیشتر از رقمهای عنوان شده است و بسیاری از بیماران خاص استان هنوز شناسایی نشده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیگلری با اشاره به 17 هزار بیمار خاص در استان کرمانشاه، گفت: این افراد شامل بیماران کلیوی، هموفیلی، دیابت، سرطانی، تالاسمی هستند.

بیگلری تاکید کرد: آمار واقعی بیماران خاص استان کرمانشاه بیشتر از رقم مذکور است و بسیاری از بیماران خاص استان هنوز شناسایی نشده اند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران خاص استان کرمانشاه تصریح کرد: انجمن حمایت از بیماران خاص کرمانشاه تنها استان در کشور است که حتی بیماران صعب العلاج را تحت پوشش قرار داده است، با این وجود، توان و بضاعت کافی برای کمک به امر درمان این همه بیماران را نداریم.

بیگلری گفت: انجمن در زمینه تهیه دارو برای بیماران با مشکل مالی مواجه است و از سویی دیگر، بیماران و خانواده های آنان نیز توانایی مالی لازم را برای پرداخت هزینه های درمانی ندارند.

وی با اشاره بر لزوم همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی، اداری و اتحادیه های بخش خصوصی، گفت: از مسئولین می خواهیم تا فرهنگ کمک به بیماران خاص را در استان با فعالیت‌های تبلیغی و مصوبات خود به خصوص در شورای شهر و ادارات و نیز ارگانهای اقتصادی و تولیدی استان، نهادینه کنند.

بیگلری در پایان با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو، گفت: در سال گذشته 22 هزار نفر در کشورمان بر اثر مرگ مغزی از دنیا رفته اند که بر اساس آمارها تنها،300 نفر از آنها، اعضایشان به دیگران اهدا شده است.

کد مطلب 1446548

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