ابراز علاقه آرسنال به جذب هافبک 20 میلیون پوندی فیورنتینا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه دیلی میل، ونگر قصد دارد بازیکن گلزنی را برای کمک به "رابین فان پرسی" به خدمت بگیرد. با توجه به اینکه "مروان شاماخ" خواهان ترک تیم آرسنال است و از طرف دیگر "پارک چو یانگ" هم هنوز در ترکیب این تیم جا نیفتاده است جذب یک ستاره همانند یووتیچ برای توپچی‌ها ضروری به نظر می رسد.

ونگر که علاقه زیادی به یووتیچ 21 ساله دارد یکی از دستیارانش را برای تماشای بازی هفته گذشته این بازیکن مقابل کاتانیا به ایتالیا فرستاده بود.

این در حالی است که ستاره اهل مونته‌نگرو فیورنتینا اوایل ماه جاری قراردادی جدید و پنج ساله با این تیم به امضا رسانده است. گفتنی است به جز آرسنال، تیم‌های لیگ برتری دیگر از جمله چلسی و لیورپول نیز خواهان جذب این بازیکن هستند.