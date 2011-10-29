به گزارش خبرنگار مهر،ساعت 18:30 دقیقه دیروز ماموران کلانتری 108 نواب در جریان یک درگیری مرگبار در حمام عمومی قرار گرفتند. بلافاصله اکیپی از ماموران به محل اعزام و با جسد پسر 27 ساله ای به نام امیر روبرو می شوند که با ضربات چاقو کشته شده بود.

در ادامه میلاد 28 ساله دوست مقتول که توسط افراد حاضر در حمام دستگیر شده بود در بازجویی های اولیه به قتل امیر اعتراف کرد و مدعی شد: ما دوست های خوبی بودیم و چندین سال است در یک محل با هم زندگی می کنیم. امروز با هم به حمام عمومی آمدیم اما برسر اختلافات قدیمی درگیر شدیم.

من که کنترلم را از دست داده بودم با چاقویی که همراهم بود به جانش افتادم و چندین ضربه به او زدم. افراد حاضر در حمام وقتی متوجه سرو صدای ما شدند من را دستگیر کردند.



گفتنی است پس از تحویل متهم به پلیس آگاهی، کارآگاهان جنایی تحقیقات تخصصی را برای شناسایی علت اصلی جنایت آغاز کردند.

