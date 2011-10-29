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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

حیدری به مهر خبر داد:

دانشکده های دانشگاه آزاد رودهن افزایش یافت

دانشکده های دانشگاه آزاد رودهن افزایش یافت

دماوند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن اظهار داشت: مجموع دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن افزایش یافت.

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با درخواست دانشکده علوم پایه این واحد موافقت کرد و مجموع دانشکده‏های مصوب این واحد به شش دانشکده رسید.

وی گفت: دانشگاه آزاد واحد رودهن در 35 کیلومتری شرق استان تهران قرار دارد و هم‏اکنون به عنوان واحد بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن حدود 21 هزار نفر دانشجو در مقاطع دکترا، کارشناسی‏ ارشد، کارشناسی و کاردانی، خدمات ارزنده‏ ای در راستای رشد و اعتلای علم و دانش کشور ارائه می ‏دهد.

24 رشته تحصیلی جدید به رشته های این واحد دانشگاهی در مقاطع مختلف افزوده شد

این مسئول ادامه داد: 24 رشته تحصیلی جدید نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاهها، به رشته های این واحد دانشگاهی در مقاطع مختلف افزوده شد.

وی بیان کرد: عمران سازه، سازه های هیدرولیک، آموزش زبان انگلیسی، اقتصاد کشاورزی، چهار رشته جدید در مقطع کارشناسی ‏ارشد این واحد دانشگاهی است.

این مسئول افزود: در مقطع کارشناسی پیوسته نیز رشته های علوم باغبانی، شهرسازی، معماری داخلی، ریاضیات و کابردها، شیمی محض، شیمی فناوری اطلاعات، سلولی مولکولی بیوتکنولوژی، سلولی مولکولی بیوفیزیک، سخت‏افزار کامپیوتر، ارتباط تصویری، تربیت بدنی فیزیولوژی، تربیت بدنی ورزش همگانی، تربیت بدنی مربیگری ورزشی و محیط  زیست اضافه شد.

وی به رشته های جدید در کارشناسی ناپیوسته اشاره کرد و یادآور شد: علوم آزمایشگاهی، سخت‏افزار کامپیوتر، برق قدرت، عمران آب، مکانیک خودرو و مخابرات گرایش سوئیچها به رشته‏های این واحد اضافه شده است.

حیدری اضافه کرد: تکمیل و ارسال تقاضای ایجاد بیش از 18 رشته جدید دیگر نیز در دست اقدام است.

کد مطلب 1446553

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